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    Superintendenta de Educación y directora de Junaeb dejan sus cargos

    Salidas de ambas autoridades se definieron en reuniones con el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez. Las instituciones son especialmente sensibles para el nuevo gobierno por temas presupuestarios y de luz verde para algunas medidas.

    Por 
    Arturo León
     
    Roberto Gálvez

    La directora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio, y la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, no continuarán en sus cargos.

    En sendas reuniones con el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez -que se desarrollaron a partir de las 17.00 y 17.30 horas, respectivamente-, se definieron sus salidas.

    Desde el entorno de Rubio afirman que fue de forma consensuada con el subsecretario y la dirección de la Junaeb sería una de las doce “balas de plata” de Kast, que es una de las facultades que el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) le entrega al gobierno recién llegado para designar directamente a ese número de jefes de servicios en los primeros tres meses de su mandato.

    Rubio fue designada por el entonces Presidente Gabriel Boric en septiembre de 2022 luego de realizarse el respectivo concurso de Alta Dirección Pública. Es socioeconomista de la Universidad de Valparaíso, magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile.

    Con más de 10 años de experiencia profesional, durante su trayectoria se ha desempeñado en distintos cargos públicos, como asesora de la Dirección Ejecutiva en la Fundación Integra, profesional del Ministerio de Bienes Nacionales, Gendarmería de Chile y en el Servicio Nacional de la Discapacidad.

    Entre 2017 y marzo de 2022 fue administradora municipal en la Municipalidad de Cerro Navia y desde abril de 2022 -hasta su designación- ejerció como jefa de gabinete en Junaeb.

    En tanto, Orellana fue nombrada por Boric en agosto de 2025, luego de ser seleccionada a través de un concurso de Alta Dirección Pública en el que participaron 190 personas. La psicóloga se transformó así en la primera mujer en asumir el cargo en la historia de la institución. Trabajará hasta este miércoles, tras lo cual hará uso de sus feriados legales antes de abandonar defintivamente la institución.

    Antes de ser superintendenta Orellana fue asesora del gabinete del exministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y fue jefa de gabinete en la Superintendencia de Educación en dos periodos, durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

    También dirigió el Departamento de Asuntos Estudiantiles de la Dirección de Educación Municipal de Santiago entre los años 2012 y 2014, desde donde promovió la coordinación entre organizaciones gubernamentales y civiles y el sistema público de educación.

    En educación superior fue asesora del área internacional de la Universidad Católica del Norte (UCN) y de la Agrupación de Universidades Regionales del Consejo de Rectores, además trabajó como analista de procesos académicos en el DUOC UC. Durante su formación universitaria participó activamente de la organización estudiantil, llegando a ser presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCN.

    Más sobre:JunaebCamila RubioSuperintendencia de EducaciónLoreto OrellanaEducaciónMineduc

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