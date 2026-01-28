SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Nacional

    Campaña de Desafío Levantemos Chile por incendios ha recaudado 10% de la meta y ya inició entrega de ayudas

    Este jueves, se realizará una transmisión online para impulsar la recaudación. La organización busca conseguir al menos 20 mil millones de pesos para abordar los múltiples desafíos de ayuda a las familias damnificadas

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Desafío Levantemos Chile informó que la campaña que desarrollan en alianza con Banco de Chile por los incendios en Ñuble y Biobío ya superó los 2 mil millones de pesos en recaudación.

    De esta forma, se logró dar cumplimiento a la primera etapa para alcanzar la meta de 20 mil millones de pesos que la campaña busca recolectar para abordar los múltiples desafíos de ayuda a las familias damnificadas.

    La organización ya comenzó con la entrega de 100 tarjetas de reconstrucción que pueden ser utilizadas en tiendas de la empresa Easy para comparar materiales o mobiliario.

    Según explican, el foco también ha estado puesto en la reactivación de emprendedores locales que perdieron sus herramientas de trabajo e insumos, para que puedan ponerse de pie lo antes posible.

    Asimismo, Desafío Levantemos se encuentra trabajando en el levantamiento de necesidades de salud de las comunidades afectadas.

    Otra de las prioridades de la organización es asegurar que los niños de la Escuela Punta de Parra afectados por los incendios retomen su año escolar en marzo a través de la construcción de una escuela modular provisoria, emulando uno de los hitos del trabajo que hizo el fundador de la organización tras el terremoto y tsunami de 2010.

    “Hace casi 16 años Felipe Cubillos estaba en Iloca levantando una escuela modular en tiempo récord para que los niños no perdieran su año escolar tras el terremoto. Hoy, la historia nos pone frente a un desafío similar y nuestra respuesta es la misma: los alumnos de Punta de Parra merecen un lugar digno donde retomar sus clases”, señaló el presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell.

    Para seguir impulsando las acciones de ayuda y avanzar hacia la meta propuesta, este jueves 29 de enero, a las 20.00 horas, se realizará una transmisión online de “Desafío Levantemos El Sur”.

    Las donaciones se pueden realizar en el sitio web www.desafiolevantemoschile.cl o a través de transferencia directa a la cuenta corriente de la organización en el Banco de Chile (Cuenta Corriente: 98027-07 / Rut: 65.943.320-6 / Mail: info@desafiochile.cl.

    La transmisión podrá seguirse por las plataformas digitales de la organización en YouTube, Instagram y Facebook y contará con artistas como Pailita, Los Vásquez, El Puma Rodríguez y la animación de Pancho Saavedra, María Luisa Godoy y Carmen Gloria Arroyo, entre otros.

