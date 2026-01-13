Campillai por absolución de Crespo apunta al gobierno: “hoy es el principal responsable de la impunidad”

La senadora Fabiola Camipillai condenó el veredicto del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que, este martes, absolvió al excarabinero, Claudio Crespo, por las agresiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica durante una protesta en noviembre de 2019.

La legisladora, quien acompañó a Gatica a la audiencia, sostuvo que: “Hoy ha quedado demostrado que la impunidad en Chile es un dolor latente (...) Crespo disparó y dejó ciego a Gustavo, eso hoy es un hecho acreditado por el tribunal, pese a ser absuelto en gran medida por la Ley Nain Retamal”.

Asimismo, sostuvo que “esta ley (Nain Retamal), apoyada y promulgada por el gobierno de Gabriel Boric en tiempo récord, impidiendo interponer cualquier recurso que detener su avance, se ha transformado en una ley maldita, que solo genera impunidad”.

En esa misma línea, condenó la sentencia del Tribunal: “El Estado hoy no solo le ha fallado a Gustavo, sino que al país entero”.

Campillai, quien también perdió completamente la visión durante el estallido social, zanjó que: “El gobierno que llegó levantando las banderas de verdad y justicia, hoy es el principal responsable de la impunidad que nos duele tanto el día de hoy”.