Capturan a cuatro personas presuntamente vinculadas a la Resistencia Mapuche Lafkenche en Cañete

La madrugada de este marte la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de cuatro sujetos presuntamente vinculados con la Resistencia Mapuche Lafkenche y a una serie de delitos cometidos en la región del Biobío.

Las capturas se habrían logrado tras realizarse siete allanamientos en domicilios en la mencionada comuna. En la acción habría participado, además de la PDI y el Ministerio Público, también funcionarios de la Armada y del Jedena.

Según detalló la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, los imputados estarían vinculados a un ataque incendiario ocurrido el pasado septiembre de 2020 en el sector de Laguna de Lloncao, el que terminó con la muerte de Moisés Orellana.

“ Es importante establecer que son sujetos vinculados a una organización, la RLM, eso está más o menos también establecido en las distintas investigaciones ”, detalló Cartagena.

En ese sentido, el Ministerio Público les imputa los delitos de robo con intimidación, violencia e intimidación a las personas, incendio de lugares destinados a la habitación, homicidio y ataques incendiarios. Se espera que los detenidos sean formalizados durante esta jornada.