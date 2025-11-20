Carabineros descarta intento de atentado contra líder del Comando con Venezuela en Chile y sostiene que fue un robo

Carabineros reportó este jueves el avance de la investigación en torno al ataque que habría recibido el líder del Comando con Venezuela en Chile, Alexander Maita, donde lo apuntaron con un arma de fuego, afirmando que se trató del un “robo de dinero a la salida del banco”.

Esto en el marco de que el grupo de venezolanos exiliados en el país denunció que Maita sufrió de un “atentado” cuando estaba en su vehículo acompañado por su esposa y suegro en las afueras del condominio donde reside en la comuna de Quilicura.

Según señaló Carabineros, fue a las 12.15 horas que uniformados respondieron al procedimiento por “un robo con intimidación en grado de frustrado”. “De acuerdo con los antecedentes recopilados, la víctima, A.J.M., ciudadano venezolano de 47 años, fue interceptada por sujetos armados que se movilizaban en dos vehículos, quienes intentaron bloquear su desplazamiento y lo amenazaron con armas de fuego. Gracias a una maniobra evasiva, el afectado logró huir, frustrando la sustracción”.

“En una primera instancia, el denunciante atribuyó el hecho a un eventual ataque político, señalando que cumple funciones como Coordinador Nacional de la organización ‘Vente Mundo Venezuela’ en Chile, vinculada al partido de María Corina Machado”, indicaron desde la policía uniformada.

Sin embargo, tras las diligencias de OS9 y Labocar de Carabineros, que instruyó la Fiscalía Centro Norte, se estableció que “ el móvil del delito no correspondía a un ataque político, sino a un caso de robo con intimidación bajo la modalidad salida de banco, información que inicialmente no había sido señalada por la víctima”.

Las acciones realizadas por personal determinaron que se trata de “una banda que efectivamente se dedica al robo con intimidación y son principalmente al delito conocido como salida de banco. Los antecedentes que se incorporaron dentro de este breve pero intenso proceso son bastante contundentes, así han quedado determinados en el control de detención de ambos individuos”, explicó el general Jaime Velasco, director Control Drogas e Investigación Criminal.

En el transcurso de la investigación se estableció que su pareja había realizado dos retiros en entidades financieras del sector por un total de $7.600.000 , antecedentes coherentes con el modus operandi detectado en otros casos similares.

Los detenidos fueron identificados como E.J.M., ecuatoriano de 29 años, y J.J.G., también ecuatoriano, de 25 años. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.

En coordinación con la Fiscalía Centro Norte, se mantienen vigentes diversas diligencias investigativas e intrusivas orientadas a identificar a otros eventuales participantes y a establecer la estructura completa de la banda involucrada.