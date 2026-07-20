Carabineros detiene a cuatro sujetos que hicieron forado para robar en local de envíos de dinero en Melipilla

Efectivos de Carabineros concretaron la detención de cuatro personas que participaron de un plan para ingresar a robar a un local de envíos internacionales de dinero en Melipilla.

Durante la noche, la policía uniformada recibió información de operadores de cámaras de seguridad pública que detectaron a individuos ingresando de manera irregular a un local comercial ubicado frente al mall Espacio Urbano de la comuna.

Al llegar al lugar, el personal de Carabineros encontró a un sujeto de 28 años, de nacionalidad venezolana, con antecedentes policiales, que transportaba en un carro de feria un equipo de oxicorte, con un cilindro de gas de 5 kilogramos y dos herramientas tipo chuzo metálico.

El sujeto fue detenido.

Los uniformados ingresaron al inmueble afectado, constatando que la cortina metálica de acceso se encontraba forzada y que existía un forado en la muralla colindante con una sucursal de Western Union, que fue aparentemente utilizado para acceder a ese local.

Durante la inspección, los carabineros sorprendieron ocultos en el recinto a otros tres individuos, todos chilenos, mayores de edad y sin antecedentes policiales, que fueron también detenidos.

Una vez trasladados a la unidad policial, se verificó la identidad de los imputados y se constató que existía una orden de aprehensión respecto al ciudadano extranjero.

Carabineros incautó la totalidad de las especies utilizadas para la comisión del ilícito, en tanto los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Los cuatro sujetos pasarán a control de detención este lunes.