SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Carabineros detiene a otros dos vinculados al secuestro de empresario en Quilicura

José NavarretePor 
José Navarrete
Santiago 7 de agosto 2025. Se registra secuestro de un empresario en la fábrica Ceroplas en la comuna de Quilicura. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

En Estación Central anoche, personal del OS9 de Carabineros detuvo a otros dos sujetos involucrados en el caso de Rodrigo Cantergiani, empresario que fue secuestrado en Quilicura el pasado 7 de agosto.

Tras la formalización este miércoles de los primeros seis detenidos, cinco venezolanos y un colombiano, el fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público Jorge Carmona había indicado que seguían desarrollándose diligencias para ubicar al resto de la banda.

La detención se produjo en cumplimiento de órdenes de entrada y registro en un inmueble ubicado en calle Santa Petronila.

En ese lugar, además, Carabineros detuvo al “Gordo Alex”, uno de los líderes de la facción Los Piratas del Tren de Aragua, que sería clave en el secuestro y homicidio del exmilitar y disidente venezolano refugiado Ronald Ojeda Moreno.

En el lugar también se concretó la incautación de especies relacionadas con el delito de Quilicura.

La audiencia de control de detención de estos sujetos, se realizará el sábado en el 2° Juzgado de Garantía de Santiago.

Más sobre:ECOHSecuestrosQuilicuraDelincuenciaSeguridadRodrigo Cantergiani

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscal Barros y crimen de Ronald Ojeda: “Nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político”

Ministro Cordero por crimen de Ronald Ojeda: “Tiene ciertas particularidades que no tienen otros crímenes cometidos en Chile”

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Ad portas de fecha límite para sumarios en FF.AA.: Delpiano afirma que “habrán muchos casos de destitución” por mal uso de licencias

Documental sobre Eliseo Salazar suma al reconocido músico Roberto Trujillo

De Los Mirlos a Los Tres: quiénes estarán en La Yein Fonda 2025

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

4.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

5.
Adelco se va a quiebra: acreedores rechazan plan de reorganización y empresa bajará la cortina tras 49 años

Adelco se va a quiebra: acreedores rechazan plan de reorganización y empresa bajará la cortina tras 49 años

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Guía turístico salvó a turistas que eran atacados por un oso gris

Guía turístico salvó a turistas que eran atacados por un oso gris

¡Alerta anti-spam!: así funcionan los prefijos para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: así funcionan los prefijos para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Fiscal Barros y crimen de Ronald Ojeda: “Nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político”
Chile

Fiscal Barros y crimen de Ronald Ojeda: “Nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político”

Ministro Cordero por crimen de Ronald Ojeda: “Tiene ciertas particularidades que no tienen otros crímenes cometidos en Chile”

Ad portas de fecha límite para sumarios en FF.AA.: Delpiano afirma que “habrán muchos casos de destitución” por mal uso de licencias

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación
Negocios

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Aumenta demanda por departamentos multifamily en RM: suben tasa de ocupación y precios de arriendo en el primer semestre

Caso Cascadas, 10 años después: Julio Ponce gana juicio a las AFP en la Corte Suprema

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Dónde y a qué hora ver a Joaquín Niemann en la definición del título del LIV Golf
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Joaquín Niemann en la definición del título del LIV Golf

La rabia del DT de Independiente tras la derrota frente a la U en la Copa Sudamericana

El patinaje suma alegrías: Catalina Lorca le da al Team Chile su segunda medalla en los Juegos Mundiales de Chengdú

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Documental sobre Eliseo Salazar suma al reconocido músico Roberto Trujillo
Cultura y entretención

Documental sobre Eliseo Salazar suma al reconocido músico Roberto Trujillo

De Los Mirlos a Los Tres: quiénes estarán en La Yein Fonda 2025

El festival Fauna Primavera anuncia su programación por día

La Autoridad Palestina pide ayuda internacional ante el anuncio de nuevas construcciones en Cisjordania
Mundo

La Autoridad Palestina pide ayuda internacional ante el anuncio de nuevas construcciones en Cisjordania

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia

Putin alaba los “esfuerzos sinceros” de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania en la previa del encuentro bilateral

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi