Carabineros detiene a otros dos vinculados al secuestro de empresario en Quilicura

Santiago 7 de agosto 2025. Se registra secuestro de un empresario en la fábrica Ceroplas en la comuna de Quilicura. Javier Salvo/Aton Chile

En Estación Central anoche, personal del OS9 de Carabineros detuvo a otros dos sujetos involucrados en el caso de Rodrigo Cantergiani, empresario que fue secuestrado en Quilicura el pasado 7 de agosto.

Tras la formalización este miércoles de los primeros seis detenidos, cinco venezolanos y un colombiano, el fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público Jorge Carmona había indicado que seguían desarrollándose diligencias para ubicar al resto de la banda.

La detención se produjo en cumplimiento de órdenes de entrada y registro en un inmueble ubicado en calle Santa Petronila.

En ese lugar, además, Carabineros detuvo al “Gordo Alex”, uno de los líderes de la facción Los Piratas del Tren de Aragua, que sería clave en el secuestro y homicidio del exmilitar y disidente venezolano refugiado Ronald Ojeda Moreno.

En el lugar también se concretó la incautación de especies relacionadas con el delito de Quilicura.

La audiencia de control de detención de estos sujetos, se realizará el sábado en el 2° Juzgado de Garantía de Santiago.