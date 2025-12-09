Carabineros intercepta más de 4 toneladas de droga en Antofagasta: avalúo sobrepasa los $5 mil millones

Carabineros de Antofagasta realizaron una de las incautaciones de droga más grandes del último tiempo. A raíz de los operativos permanentes en la zona, dos unidades policiales interceptaron vehículos que transportaban sustancias ilícitas.

El general Cristián Montre Soto, jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, explicó que efectivos de la 2.a Comisaría de San Pedro de Atacama obtuvieron “información relevante que nos permite alertar sobre el tránsito de un camión que había ingresado por un camino clandestino, dando con paradero del camión, que es abandonado”.

En el interior del camión se encontró droga. En detalle, se logró incautar 3.453 kilos con 270 gramos de marihuana, 366 kilos con 231 gramos de pasta base de cocaína y 700 frascos contenedores de 70 litros de ketamina.

El segundo hallazgo de sustancias ilícitas lo realizó personal que realizaba patrullajes fronterizos. El general Montre explicó que el domingo pasado carabineros del Retén Ascotán intentaron fiscalizar un furgón, sin embargo, el conductor evadió el control.

“El conductor hace caso omiso, intenta embestir al personal y se da un seguimiento por más de 30 kilómetros hasta que el conductor pierde el control del móvil, y se inicia un seguimiento de infantería logrando detener al conductor del vehículo”, señaló la autoridad policial.

Una vez que los uniformados capturaron al conductor, el copiloto del auto disparó en contra de los carabineros “y logra escabullirse entre las quebradas y los cerros”, sostuvo.

En el interior del furgón se encontraron 537 kilos con 922 gramos de marihuana y 49 frascos de 4,9 litros de ketamina.

El general Montre destacó que la droga incautada en ambos procedimientos equivale a casi 9 millones de dosis y posee un avalúo superior a 5 mil millones de pesos.

Desde Carabineros destacaron que en lo que va del año la unidad de Antofagasta ha evitado que casi 30 toneladas de drogas lleguen a las calles.