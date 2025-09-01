Carabineros rescata a hombre que se había perdido al interior del cerro San Cristóbal
El hombre se había fracturado una pierna al intentar descender del cero.
En horas de la noche personal de Carabineros logró rescatar a un hombre el cual se había perdido al interior del Cerro San Cristóbal.
Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando personal de Carabineros recibió un llamado por parte de la misma víctima, el cual tras pasar unas horas intentando descender por los senderos del cerro cayó entre los árboles fracturándose una pierna.
Tras esto es que se inició una búsqueda por los senderos del parque logrando dar con su paradero para posteriormente trasladarlo a un recinto asistencial.
Según detalló el teniente de Carabineros Francisco Cabezas, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Oriente, “Carabineros de la 19° Comisaría de Providencia logró rescatar a una persona que se encontraba extraviada en el Cerro San Cristóbal, que además al intentar bajar se había fracturado una de sus piernas. Para esto Carabineros fabricó una camilla artesanal con la que lograron bajar a esta persona, subirlo a un vehículo policial y trasladarla hasta una clínica del sector donde en este momento se encuentra siendo atendida por personal médico".
