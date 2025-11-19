Carabineros rescata a montañistas que sobrevivieron a tragedia de Torres del Paine

En la tarde de este miércoles Carabineros rescató a cuatro montañistas que estaban refugiados en el campamento Dickson de Torres del Paine, a causa de las complejas condiciones climáticas que cobraron la vida de cinco turistas el lunes.

Mediante la red social X, la institución policial informó: "Nuestra Sección Aérea de Magallanes realiza la evacuación y rescate de diferentes montañistas que se encontraban pidiendo ayuda en el sector Dickson de Torres del Paine. En estos momentos están siendo trasladados hasta un centro asistencial de Puerto Natales”.

Carabineros, además, acotó que se trata de un procedimiento en desarrollo y hasta el momento no ha especificado cuántas personas quedan más personas por evacuar, pero confirmaron que ya reanudaron el rescate.

Además, precisaron que de los cuatro trasladados, tres tienen lesiones. Corresponden a un estadounidense, un australiano, un chileno y una persona cuya nacionalidad está por confirmarse.

Fue esta tarde que un grupo de sobrevivientes comunicó a través de Facebook que no podían salir del refugio al que lograron acceder. “Logramos regresar con vida y fuimos parte de los esfuerzos de autoorganización y de búsqueda y rescate. Caminamos desde Los Perros hasta Dickson, pero varias personas están heridas y traumatizadas. Estamos tratando de ser evacuados fuera del parque (...) “Estamos traumatizados, con frío, con equipo dañado o mojado, y nos estamos quedando sin comida ni suministros. Solo queremos salir”.

Junto con ello acusaron que tanto Vértice -operador de los campamentos- como Conaf fueron “deliberadamente obstructivos” en la evacuación de quienes intentaron cruzar el paso el 17 de noviembre.

“Estamos tratando de convencer a Vértice y a Conaf de utilizar vehículos 4×4 para trasladar a quienes están sufriendo desde Dickson hasta Puerto Natales, pero con poca suerte, ya que no creen que sea logísticamente posible dado que no hay ‘lesiones que amenacen la vida’”, transmitieron.

Según han comunicado las autoridades, esta jornada está previsto que los equipos de emergencia rescaten a los fallecidos cuando el clima lo permita.