Carabineros toma contacto con excursionistas que iniciaron ascenso a cerro El Plomo el viernes y permanecían inubicables

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros desarrolló la búsqueda de tres personas que subieron al cerro El Plomo de Lo Barnechea y permanecían inubicables.

Se trataba de dos hombres y una mujer que iniciaron el ascenso al macizo cordillerano el viernes 13 de marzo.

Hasta este lunes, no habían regresado y sus cercanos dieron aviso de la situación a Carabineros en el Retén Farellones.

Ante esa información, en el sector de La Parva, la policía uniformada desarrolló patrullajes y acciones destinadas a intentar establecer comunicación con los excursionistas.

Asimismo, se dispuso la activación del protocolo de rescate correspondiente y se solicitó el apoyo especializado del GOPE, con el objetivo de reforzar las labores de rastreo en terreno.

Cerca del mediodía, la policía uniformada pudo tomar contacto con los tres excursionistas.

Las tres personas se encuentran fuera de riesgo y en buenas condiciones y solo se habrían visto afectadas un un retraso en su itinerario.