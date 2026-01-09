SUSCRÍBETE POR $1100
    Casen 2024: Toro afirma que para avanzar en la superación de la pobreza es necesario el crecimiento autónomo y la política social

    La ministra de Desarrollo social hizo un llamado a no ver como una contradicción "decir que es necesario el crecimiento y es necesaria también la política social para la disminución de la desigualdad”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Ayer jueves el Ministerio de Desarrollo Social presentó los resultados de la encuesta Casen 2024, los que arrojaron que en dos años casi 600 mil personas salieron de la pobreza en Chile.

    Otra de las cifras relevantes anunciadas por la ministra de la cartera, Javiera Toro, tiene relación con los subsidios estatales, que pasaron de representar el 27% de sus ingresos en 2017 (cifra pre-pandemia) al 69% en 2024.

    Sobre ese punto han surgido críticas desde el sector económico, donde voces hablan de una debilidad del mercado laboral, manifestando preocupación por el aumento de subsidios en comparación al crecimiento autónomo de cada ciudadano.

    Al respecto, la ministra Toro, en diálogo con T13 Radio, afirmó que en la última Casen “todos los tipos de ingresos suben”.

    “Tenemos ingresos del trabajo, que son los más altos de la serie histórica, ingresos autónomos, y también subsidios monetarios, que son los más altos de la serie”, sostuvo.

    En ese sentido, planteó que, “más que haber una contradicción entre el rol del crecimiento y el rol de la política social, yo creo que lo que esto muestra es que, para enfrentar desafíos como estos y superar, y seguir avanzando en la superación de la pobreza, necesitamos ambas cosas".

    “Durante este gobierno, a pesar de un contexto que era complejo al inicio en términos de incertidumbre económica, en términos de los malestares arrastrados desde el estallido históricamente, en términos de inflación, logramos recuperar la senda del crecimiento, bajar la inflación, y fortalecer la política social” aseguró.

    En esa línea, señaló que, “más que verlo como contradictorios, yo creo que estos datos y sobre todo si uno va a ver grupos específicos, reafirman lo importante que es la política social. Por ejemplo: los subsidios”.

    Con ello, llamó a no ver “una contradicción entre decir que es necesario el crecimiento y es necesaria también la política social para la disminución de la desigualdad”.

    “Veamos que hay una trayectoria y, por lo tanto, hay un camino claro en el sentido de que hay que mantener y fortalecer la política social”, aseveró.

