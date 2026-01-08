SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Casen 2024: tasa de pobreza en Chile cae a 17,3%, pero los más pobres dependen cada vez más de subsidios

    El gobierno entregó este jueves las cifras de la encuesta Casen 2024 que cambió su metodología a una más exigente. Los resultados arrojaron que en dos años casi 600 mil personas salieron de la pobreza. No obstante, la desigualdad tuvo una variación estadísticamente no significativa. Asimismo, en el decil de menores ingresos, los subsidios pasaron de representar el 27% de sus ingresos en 2017 a el 69% en 2024.

    Por 
    Carlos Alonso
     
    Sofía López
    Andres Perez

    Dos noticias económicas positivas tuvo el país este jueves. A primera hora, el INE informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de -0,2% y con ello, el año cerró con una variación de 3,5%, su nivel más bajo en cinco años. Y a mediodía se conocieron las cifras de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen 2024) que mostró una nueva baja en la pobreza que consideró un cambio en la metodología adecuándola a estándares más altos y actuales.

    Así, en una actividad realizada en la Cineteca del Centro Cultural de La Moneda, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, detallaron que la pobreza por ingresos se ubicó en 17,3%, por debajo del 20,5% que se registró en 2022 con esta nueva metodología. En números, este porcentaje se traduce en 3.478.364, que son casi 600 mil personas menos que en 2022.

    “Los resultados que nos muestra la Casen es que Chile es menos pobre que hace cuatro años, que incluso con una metodología más exigente casi 600.000 personas salieron de la pobreza entre el 2022 y el 2024. Esto da cuenta de que las políticas públicas impulsadas por el gobierno del Presidente Boric han permitido recuperar una senda de crecimiento, pero que también se han centrado en seguridad social lo que ha permitido llegar a los sectores de la población que más lo necesita”, afirmó la ministra Toro una vez presentado los resultados.

    Ahora bien, si se hubiera mantenido la misma metodología -que incluye alquiler imputado y otras variables-, la pobreza habría bajado de 6,5% en 2022 a 4,9% en 2024.

    En caso de la pobreza extrema, la nueva metodología en 2024 sitúa esta tasa en el 6,9%. Aplicada retroactivamente, la estimación también muestra una trayectoria descendente: en 2022 hubiera sido 8,5%; en 2020 14,3% y 9,2% en 2017.

    La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, puntualizó que “el estándar de vida de las y los chilenos cambió, y el Estado debe estar a la altura. Por eso, desde el gobierno empujamos una actualización en medición de la pobreza y elevamos el estándar, incorporando dimensiones como los cuidados, la conectividad digital y una canasta básica saludable, entre otros puntos, para que las políticas públicas respondan a cómo viven hoy las familias”.

    09/07/2025 - JAVIERA TORO, MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Uno de los datos que llamó la atención es que los subsidios del Estado jugaron un rol importante en el primer décil para contener la pobreza. De hecho, los ingresos autónomos del primer decil han caído a la mitad desde 2017 y pasan de representar el 63% de sus ingresos monetarios en 2017 a solo el 31% en 2024, mientras, en la otra cara, los subsidios pasaron del 27% al 69% de esos ingresos. De esta forma, el grupo de personas del grupo de menores recursos dependen más de los subsidios que hace 8 años.

    Sobre este punto la ministra Toro destacó el hecho de que personas adultas mayores antes tenían que salir a trabajar para tener mayores ingresos, ahora no lo necesitan porque reciben la Pensión Garantizada Universal, PGU (un tipo de subsidio). También destacó otras políticas sociales como el salario mínimo entre otras.

    En ese contexto, la economista de LyD, Paulina Henoch, resaltó que “si bien es positivo que la nueva entrega de resultados de la Casen muestre que, con la nueva medición, la tasa de pobreza es menor que en 2017, preocupa lo que ocurre con el grupo de mayores carencias. En el primer decil se observa una caída de los ingresos del trabajo y un aumento importante de los subsidios monetarios”.

    En ese escenario, la experta enfatizó que “en estos grupos podrían estar influyendo, por un lado, el deterioro de las oportunidades laborales y, por otro, que algunas personas mayores del primer decil dejen de trabajar porque, al recibir la PGU, ya cuentan con un ingreso que reemplaza parcialmente lo que ganarían con su empleo”. Por lo mismo, Henoch dijo que “en los casos en que existan mayores barreras, los apoyos deben mantenerse como herramientas fundamentales, pero diseñados de forma tal que no reduzcan la capacidad de generar ingresos propios”.

    La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y presidenta del directorio de la Fundación Superación Pobreza, Andrea Repetto, comentó que “se necesita del crecimiento económico y de las políticas de protección social”. Si bien dijo que “lo ideal es que las personas tengan oportunidades que les permitan desarrollar su proyecto de vida, también sabemos que en el camino hay pérdida de empleo, enfermedades, adultos mayores que viven solos, por lo que no se puede pensar en superar la pobreza con solo un componente. Es una tarea que es común y tarea de todos”.

    Sobre este punto, la ministra Toro aseveró que “nosotros creemos que crecimiento económico y protección social no son dicotómicas, al contrario, deben trabajar en conjunto para que tengamos sistemas de protección social universales, resilientes, sostenibles”.

    Imagen referencial (Aton Chile)

    Pobreza multidimensional

    La pobreza multidimensional, en tanto, aplicando la nueva metodología, bajó de 20% a 17,7%.

    Según se informó, en pobreza multidimensional se mantuvieron las cinco dimensiones (educación; salud; Trabajo y seguridad social; vivienda y entorno; y redes y cohesión social), se ampliaron los indicadores de 15 a 20, con igual ponderación, y se fijó el umbral de carencias en 25%, en línea con las recomendaciones de la Comisión.

    En el desglose, la ministra informó que se incorporaron dos indicadores vinculados con carencias en materia de cuidados, uno en la dimensión de Salud, relativo a la recepción de apoyo en el cuidado de personas con dependencia funcional, y otro en la dimensión de Trabajo, para identificar a quienes no están trabajando, ni buscando trabajo ni estudiando por estar cuidando de otra persona.

    En la dimensión Educación se sumó un indicador relativo al aprendizaje en los establecimientos educacionales y en la dimensión de Redes y Cohesión Social, uno asociado a la conectividad digital. En general, todos los indicadores existentes se hicieron más exigentes, explicaron.

    Desigualdad

    En lo menos positivo están los datos de desigualdad que muestran un estancamiento en la reducción del Gini que llegó a 0,464, una diferencia estadísticamente no significativa respecto a la medición de 2022, cuando marcó 0,470.

    El índice de Gini, utilizado dentro de la metodología, cuantifica la desigualdad en la distribución de ingresos dentro de un país o región. Con el 1 como nivel extremo de desigualdad siendo la cifra idónea lo más cercana al 0 (nivel máximo de igualdad), en dicha encuesta.

    Además, tal como ha sido la tónica histórica desde que existe la medición, la diferencia en desigualdad no cambia significativamente entre antes de las ayudas estatales y después de ellas.

    “Si bien aquí hay buenas noticias con la baja de la tasa de pobreza, sin duda la desigualdad sigue siendo un desafío del país. Tenemos efectivamente siete deciles de los hogares que reciben ingresos, en las distintas categorías, por bajo el promedio y eso nos da cuenta de un fenómeno que tenemos que abordar”, respondió la ministra Toro.

    También se incluyó una nueva variable que es la pobreza severa, a aquellos hogares que enfrentan simultáneamente la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Esto hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir la canasta de bienes y servicios definidos como mínimos del bienestar y que, a la vez, sufren un número de carencias en dimensiones distintas al ingreso por sobre el umbral de la pobreza multidimensional.

    Estos hogares se encuentran en una situación más compleja de pobreza que, para ser abordada, requeriría de políticas públicas integradas, que combinen apoyo de ingresos e inversiones en servicios sociales e infraestructura.

    Así, según la Casen 2024, muestran una disminución pasando de 7,8% en 2022 al 6,1% en 2024.

    Cambios metodológicos

    Entre los principales ajustes en pobreza por ingreso se tomó la mayoría de las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Actualización de Medición de la Pobreza. Uno de ellos es que se eliminó el uso del alquiler imputado dentro del cálculo de los ingresos y se aplicaron líneas diferenciadas para hogares con arrendatarios y no arrendatarios.

    De esta manera, la subsecretaria Poblete señaló que “la línea de la pobreza por persona equivalente para arrendatarios seria de $352.359 y de no arrendatarios $237.094. Con ello, se pondera una línea única de pobreza que por persona es de $268.146”.

    Asimismo, se consideró una canasta básica de alimentos saludables, la que reduce en 50% la presencia de productos alimenticios ultra procesados. Sin embargo y a diferencia de lo que recomendó la Comisión Asesora, el gobierno decidió utilizar la Encuesta de Presupuesto Familiar 2021-2022 y no la de 2016-2017.

    Más sobre:CasenCasen 2024Pobreza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a funcionario del INBA en 2025

    Detienen a seis personas por tráfico de drogas en Padre Las Casas: cinco de ellos fueron enviados a prisión preventiva

    Declaran alerta temprana preventiva para las regiones Metropolitana y de O’Higgins por la amenaza de incendios forestales

    EE.UU.: Funcionarios de Minnesota afirman que el FBI les bloqueó la investigación del tiroteo efectuado por un agente del ICE

    ¿Cómo les habría ido a las inteligencias artificiales en la PAES?

    “Artículo pendiente”: debate en particular de sistema de inteligencia desafía urgencia impuesta por el gobierno

    Lo más leído

    1.
    El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipa eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción

    El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipa eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción

    2.
    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    3.
    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    4.
    Trump va contra los grandes inversionistas inmobiliarios: busca restringir la compra de viviendas para arriendo

    Trump va contra los grandes inversionistas inmobiliarios: busca restringir la compra de viviendas para arriendo

    5.
    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a funcionario del INBA en 2025
    Chile

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a funcionario del INBA en 2025

    Detienen a seis personas por tráfico de drogas en Padre Las Casas: cinco de ellos fueron enviados a prisión preventiva

    Declaran alerta temprana preventiva para las regiones Metropolitana y de O’Higgins por la amenaza de incendios forestales

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto
    Negocios

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto

    Inflación cierra 2025 en su menor nivel en cinco años y expertos reafirman perspectiva de que estará en 3% en primer trimestre

    Casen 2024: tasa de pobreza en Chile cae a 17,3%, pero los más pobres dependen cada vez más de subsidios

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    “Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española
    El Deportivo

    “Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española

    Hinchas de la UC agotan los abonos de dos galerías del Claro Arena

    Liverpool frena al Arsenal: los Gunners pierden la opción de escaparse en el liderato de la Premier League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    EE.UU.: Funcionarios de Minnesota afirman que el FBI les bloqueó la investigación del tiroteo efectuado por un agente del ICE
    Mundo

    EE.UU.: Funcionarios de Minnesota afirman que el FBI les bloqueó la investigación del tiroteo efectuado por un agente del ICE

    El Secretario General de la ONU lamenta decisión de EE.UU. de retirarse de entidades de la organización

    Lula veta la ley que reduce las penas de Bolsonaro por intento golpista

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo