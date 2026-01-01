La Autoridad Marítima rechazó los recursos de reconsideración presentados por la defensa de tres tripulantes del barco industrial “El Cobra”, confirmando sanciones consideradas gravísimas por su responsabilidad en el abordaje que terminó con el naufragio de la lancha artesanal “Bruma”.

La lancha motor “Bruma” desapareció el 30 de marzo, mientras realizaba faenas de pesca artesanal frente a las costas de Coronel, en la Región del Biobío. Posteriormente, se encontraron restos de la embarcación y pertenencias de los tripulantes, consolidando la hipótesis de un choque con una nave de mayor tamaño.

La información de las sanciones fue dada a conocer por el abogado de las familias, Rafael Poblete, quien explicó que el 30 de diciembre fueron notificados de la resolución definitiva, fechada el 26 de diciembre, la cual no admite nuevos recursos y deja firmes las sanciones impuestas por la autoridad.

Caso Bruma: ratifican sanciones gravísimas y cancelan licencia del capitán de “El Cobra”

Según detalló, la resolución cancela de por vida la matrícula de patrón de pesca del capitán Mansilla, mientras que a los tripulantes Macaya y Sandoval se les aplican sanciones gravísimas por su participación en la colisión del “Cobra” con la lancha “Bruma”.

Poblete subrayó que el fallo administrativo establece expresamente que, durante la tramitación del proceso, la propia defensa de los tripulantes reconoció la colisión, y que además la resolución concluye que no se prestó la debida ayuda tras el impacto, configurándose una infracción al artículo 112 de la Ley de Navegación.

“El artículo 112 señala explícitamente que este tipo de conducta conlleva la cancelación definitiva de la licencia del capitán, lo que fue aplicado, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se va a perseguir”, señaló el abogado.

Antecedente clave para la investigación penal

De acuerdo con Poblete, la resolución de la ISAM constituye un nuevo antecedente relevante para la investigación penal que lleva el Ministerio Público, ya que tiene el mérito de un informe técnico y establece hechos que, a su juicio, no pueden volver a discutirse.

En ese sentido, anunció que solicitarán que este antecedente sea considerado en la audiencia de formalización prevista para marzo, con el objetivo de que los imputados no sean formalizados solo por cuasidelito, sino también por homicidio por omisión de auxilio.

“El fallo establece que los tripulantes percibieron el impacto, pero se limitaron a una verificación básica y no retornaron al punto del abordaje, como lo exige la normativa”, afirmó, agregando que esa conducta es la que, según la defensa de las familias, configura el delito.

La investigación continúa en curso tanto en el ámbito penal como marítimo, mientras las familias de los pescadores insisten en que las responsabilidades ya establecidas administrativamente deben traducirse en sanciones penales.