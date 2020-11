Caso Catrillanca: fiscal estudia finalizar de manera anticipada ronda de declaraciones

Esta semana fue clave en el desarrollo del juicio por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca (24). Ante el Tribunal Oral en Lo Penal de Angol declararon quienes en noviembre de 2018 -mes en que falleció el joven- tenían la mayor jerarquía en las labores del orden y seguridad del país. Así fue que entregaron su testimonio, a través de videoconferencia, el exministro del Interior Andrés Chadwick; el exgeneral director de Carabineros Hermes Soto; el exjefe de la Macrozona Sur, Mauro Victtoriano, y el exjefe de Orden Público, Christian Franzani. Sus testimonios, de acuerdo a la evaluación que está realizando el Ministerio Público, serían los últimos en el proceso.

Los declarantes expusieron las horas más frenéticas sobre qué pasó en La Araucanía ese 14 de noviembre de 2018, día en que una patrulla de Carabineros, compuesta por cuatro suboficiales, ingresó a la comunidad Temucuicui, en Ercilla, en busca de unas personas que habían asaltado a unas profesoras.

El fiscal del caso, Roberto Garrido, explicó que el objetivo de estas declaraciones tenía como finalidad saber “cómo surgió la información desde el sitio del suceso”, hacia los mandos respectivos y el Ministerio del Interior. Son siete exuniformados acusados y un exabogado de Carabineros.

Garrido indicó que “a la fecha han declarado por parte de la fiscalía cerca de 40 personas, aproximadamente 20 peritos y 20 testigos. La fiscalía se ha reservado, aproximadamente, ocho personas más que podrían prestar declaración durante la próxima semana. Evaluaremos, durante el fin de semana la necesidad de contar con esas declaraciones”.

Garrido añadió que “es posible que la próxima semana también se presenten pruebas por parte de los querellantes y de la defensas. Asimismo, se procederá por parte de la fiscalía la incorporación de alguna prueba documental y, eventualmente, también evidencia material que ha sido ofrecida en la acusación”.

El Ministerio Público tenía considerado presentar más testigos en el juicio, pero todo apunta a que serán descartados. Entre estos se encuentran el exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y el exintendente de La Araucanía, Luis Mayol.

Quien también declaró esta semana fue Marcelo Catrillanca, el padre del joven fallecido, quien expuso que “lo único que quiero es demostrarle a Camilo que algo hice por él”.

Hermes Soto: Las mentiras al exgeneral

El general (R) de Carabineros Hermes Soto declaró como testigo en el juicio.

El general (R) Hermes Soto, quien dirigió la institución entre marzo y diciembre de 2018, salió de Carabineros luego de confirmarse que sus subalternos, los miembros de la patrulla que participó del operativo que terminó con la muerte de Camilo Catrillanca, le habían mentido sobre el uso de cámaras. Se lo negaron, pero después salieron las imágenes a la luz pública.

Soto señaló que se enteró del operativo a las 16.30 h y le comunicó de inmediato al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Este le pidió que viajara a la zona para preguntar por las cámaras y ahí fue que le mintieron. “Ellos mantuvieron siempre la versión de que no habían llevado cámaras en su equipo de trabajo al lugar, y ocultaron información que era de vital importancia para el proceso”.

Soto también recordó que “no pudimos encontrar ninguna información que diera cuenta de que hubo un enfrentamiento, no hubo ninguna comunicación especial de que hubo un enfrentamiento”. El general (R) hoy está radicado en el sur, en un fundo en el Biobío.

Andrés Chadwick: El relato del exministro

“Buenas tardes, colegas”, dijo el exministro del Interior, Andrés Chadwick, al momento de despedirse de los abogados, fiscales, defensores y el juez, tras declarar el jueves en el juicio. Chadwick relató sobre la información que recibió de Carabineros y las instrucciones impartidas al general Hermes Soto.

Tras enterarse del procedimiento, Chadwick dijo que “solicité con la mayor urgencia al general Soto que me enviara un documento por escrito, formal, oficial, en que se detallaran las circunstancias y condiciones en que se dio la situación que se estaba registrando”. Pidió saber si había cámaras, le dijeron que no y cuatro días después se enteró que sí las había. “Tomamos contacto de inmediato con el fiscal regional para darle cuenta de los hechos que me estaba transmitiendo el general Soto, y le exigí al general Soto que presentara esta denuncia con estos hechos”, dijo.

Mauro Victtoriano: Rol del “Comando Jungla”

Usando barba y lentes declaró como testigo el general (R) de Carabineros, Mauro Victtoriano. El exjefe de la Marcrozona Sur relató que renunció a la institución luego de enterarse de la mentira sobre el uso de cámaras, y recordó al llamado “Comando Jungla”. “Tiene una situación comunicacional, y obedece a que en la propia Araucanía le inyectan recursos humanos y tecnológicos, y dentro de esos recursos humanos había funcionarios de Carabineros que habían participado en Colombia en un curso llamado ‘Curso Comando Jungla’, porque hacían diferentes técnicas, operaciones especiales en la jungla, que no eran más de 8 que pudimos recibir en total”.

Christian Franzani: El objetivo era encontrar armas

El exjefe nacional de Orden y Seguridad, Christian Franzani, declaró el mismo día que el general Hermes Soto. En su testimonio, el general (R) relató que su objetivo era saber si se habían encontrado o no armas en el procedimiento.

El expolicía explicó que las primeras comunicaciones las mantuvo con el general Mauro Victtoriano, jefe de la Macrozona Sur. “No le hice esa consulta (sobre si hubo fuego cruzado). Lo único que me quedó claro y que me interesada de sobremanera era si habían encontrado armamento”.

El general (R) terminó su testimonio señalando que “a los carabineros unos los forma y se encuentra con todo esto”.