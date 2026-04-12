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    Caso Chinamart: Cariola niega acusaciones y recalca que informe PDI no acredita tráfico de influencias

    La parlamentaria comunista remarcó que “el informe de la PDI que se ha filtrado ilegalmente por algunos medios, en ninguna parte establece que las pruebas acrediten el delito de un eventual tráfico de influencias”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Caso Chinamart: Cariola niega acusaciones y recalca que informe PDI no acredita tráfico de influencias SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La senadora Karol Cariola (PC) reiteró su colaboración con la investigación que tiene en la mira a la parlamentaria tras las nuevas filtraciones de la carpeta investigativa, en el marco de su declaración voluntaria ante la Fiscalía Regional de Coquimbo.

    Cariola estaría bajo la lupa del Ministerio Público a raíz de la causa “Chinamart”, que investiga un supuesto tráfico de influencias entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y Cariola, quien realizó una serie de gestiones para beneficiar al empresario chino Bo Yang, conocido también como Emilio Yang.

    “He colaborado en todo momento con la investigación y he actuado con total transparencia. Presté declaración de manera voluntaria, respondí íntegramente a todas las preguntas y, además, levanté voluntariamente el secreto de mis cuentas bancarias, pese a que el Tribunal había rechazado esa diligencia solicitada por la Fiscalía por considerar expresamente que no existían antecedentes de delito”, afirmó la parlamentaria.

    “Tomé esa decisión porque no tengo nada que ocultar. Mi único interés es que todo se esclarezca y que esta situación, marcada por afirmaciones falsas e injurias, llegue a su fin, considerando el daño injusto que se me ha causado”, añadió.

    Caso Chinamart: Cariola niega acusaciones y recalca que informe PDI no acredita tráfico de influencias JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Asimismo, Cariola acusó la difusión de información “errónea” de parte de los medios de comunicación. “Lamento que la información falsa difundida por Mega, que posteriormente debió ser corregida, siga siendo utilizada como principal herramienta de ataque en redes sociales, con amplia circulación de una noticia falsa e insultos”, indicó.

    La parlamentaria comunista remarcó que “el informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que se ha filtrado ilegalmente por algunos medios, en ninguna parte establece que las pruebas acrediten el delito de un eventual tráfico de influencias”.

    En ese sentido, la defensa de la parlamentaria sostuvo que el informe policial no contiene pruebas de la configuración de delito.

    “Lo único que hace (el informe de la PDI) es confirmar que ella abrió voluntariamente sus cuentas, declaró voluntariamente durante largas horas y respondió a todas las preguntas de la Fiscalía”, respaldó el abogado Juan Carlos Manríquez.

    El defensor descartó, además, que los actos administrativos referidos en el informe policial sean “actos terminales o decisorios”.

    “Por el contrario, lo que aclara es que quienes iniciaron ese procedimiento eran los interesados, y que, de manera alguna, la diputada Cariola u otros funcionarios públicos, intervino de manera cualquiera que pudiera ser estimada como configurativa de un delito”, zanjó Manríquez.

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    Más sobre:Karol CariolaPartido ComunistaCaso ChinamartFiscalía RegionalCoquimboIrací Hassler

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