Caso Gustavo Gatica: Fiscalía acusa contradicciones en versión de Claudio Crespo y descarta fallas en su arma

Durante la mañana de este martes continuaron los alegatos de clausura del juicio contra Claudio Crespo, acusado por la Fiscalía Centro Norte de lesionar gravemente al ahora diputado electo Gustavo Gatica, en el marco de una protesta en el estallido social de 2019.

En esta nueva jornada de los alegatos que comenzaron el pasado 2 de diciembre, el fiscal Francisco Ledesma presentó una serie de pruebas y registros para demostrar que el día en que ocurrieron los hechos (8 de noviembre de 2019), el arma de Crespo no presentó fallas como argumentó la defensa.

De acuerdo a la Fiscalía, diferentes registros audiovisuales muestran a Crespo realizando disparos consecutivos del arma, sin signos de encasquillamiento, a la vez que detallaron que dada su instrucción este sería capaz de solucionar un problema menor.

“El hecho que se encasquille un cartucho al ser expulsado luego del proceso de disparo, per se, no implica una falla en la escopeta que necesite ser reparada de alguna forma diferente a sólo sacar la vaina que no ha caído sola. Eso lo pudimos ver, no sólo en la captura que está siendo proyectada en este momento, sino que también en la propia acción que hizo el acusado Claudio Crespo”, argumentó el fiscal.

Además, agregó que “la falla a las 18.07, de haber sido cierta, era fácilmente reparable por parte del acusado, toda vez que él es un usuario certificado de la escopeta”, enfatizando que “lo pudo haber reparado y simplemente haber disparado después, como lo probamos en el juicio”.

Según el fiscal, la defensa argumentó que la escopeta, que no se encontraría en buen estado de conservación, le impedía hacer tiros sucesivos, ante lo cual señaló que “si ustedes revisan cada video que yo he mostrado de manera separada, van a contar que los cinco disparos están en aproximadamente tres segundos. O sea, se demora tres segundos el acusado en ejecutar cinco disparos a las 18.13 horas con 41 segundos”.

“Se evidencia una contradicción en la hora en que declara los desperfectos de la escopeta. En su declaración por escrita la sitúa a las 17.30, mucho antes de la hora de ocurrencia de los hechos. Se evidencia una contradicción respecto de la forma y hora en que fue reparada la escopeta, toda vez que hizo disparos sucesivos antes de esta solución parche, 7 minutos antes de esta solución parche”, expresó el fiscal.

Añadió que “se evidencia, por lo tanto, una contradicción del acusado respecto al momento en que pudo efectuar disparos sucesivos, él dijo que solamente lo había podido hacer respecto de la solución parche, y vimos que había sido antes, y que ha demostrado entonces, durante todo el periodo, que la escopeta sí tenía capacidad de realizar disparos sucesivos”.

En la ocasión, el fiscal además descartó que hubiera existido una reparación parche de la escopeta señalando que “podemos concluir que la evidencia y contexto en que suceden los hechos no dan cuenta que haya existido alguna reparación, aún cuando esta reparación haya sido parche, no se observa, además está decir, a algún oficial cerca de él, ni Cárdenas, ni ningún otro oficial, sino más bien que lo que se aprecia es la acción de amunicionamiento que realiza Crespo”.

Con todo, se espera que el 9 de enero de 2026 el tribunal dé a conocer su veredicto.