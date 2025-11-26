Caso María Ercira: Fiscalía responde cuestionamientos y afirma que no hay antecedentes de participación de terceros

La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) de Limache respondieron a los cuestionamientos en el caso de la desaparición de María Ercira Contreras, afirmando que “no hay ningún antecedente verosímil, serio y comprobable de que exista participación de terceras personas en este hecho”.

La familia de la adulta mayor ha pedido los últimos días el cambio del equipo investigativo que está encargado de la desaparición ocurrida el 12 de mayo de 2024. La nieta de mujer desaparecida, Carla Hernández, apuntó que: “A mí, la verdad, me da una rabia, una frustración, sensación de injusticia. Creo que nadie merece una investigación tan deficiente como la que se ha hecho en el caso de mi abuela".

Ante esto, tanto el Ministerio Público como la PDI emitieron declaraciones. El fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, apuntó que “debemos señalar que hasta el día de hoy, y eso lo seguimos manteniendo, no hay ningún antecedente verosímil, serio y comprobable de que exista participación de terceras personas en este hecho ”.

“Sin perjuicio, evidentemente que, como Ministerio Público y como investigadores de la causa, no nos podemos cerrar a ninguna hipótesis el día de mañana. Pero a la consulta del día de hoy sobre participación de terceras personas en este hecho, no hay antecedentes que puedan confirmar esa hipótesis ”, reiteró el persecutor.

Asimismo, enfatizó que “ lo importante es realzar el hecho que la investigación se ha realizado de buena fe, con todos los medios disponibles por parte de la Fiscalía Local de Limache, en permanente coordinación y comunicación con la Fiscalía Regional de Valparaíso y también con la Fiscalía Nacional. Y también con la utilización de medios tecnológicos, los más avanzados que disponemos a nivel nacional”.

Por su parte, el jefe subrogante de la Prefectura de Viña del Mar, subprefecto Rodrigo Gadaleta, señaló que “Desde el primer momento, esta Policía ha realizado un proceso investigativo exhaustivo, multidisciplinario e interagencial en un trabajo de campo de análisis y científico-técnico bajo el cumplimiento de los protocolos investigativos que para este tipo de investigaciones están establecidos”.

El subprefecto destacó que personal policial ha mantenido distintas diligencias, como reuniones con la familia y personas ligadas a ellos hasta rastreos y declaración de testigos.