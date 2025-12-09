Caso Sol Millakura: Renuncia seremi de Salud Lorena Cofré, acusada de maltrato laboral y discriminación

Este martes, se conoció que la secretaria regional ministerial (seremi) de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, renunció a su cargo luego de darse a conocer el caso de discriminación y abuso laboral que presentó la periodista Sol Millakura, quien en noviembre pasado se suicidó.

De acuerdo a los antecedentes entregados a La Tercera, conocedores del caso abierto en su contra, Cofré esgrimió “razones de salud mental” para dar un paso al costado en su cargo.

Cofré, militante del Frente Amplio, fue suspendida de su militancia en la colectividad, luego de que se diera a conocer la denuncia de Millakura Hernández.

La noche del lunes, un reportaje de Tele13 dio a conocer detalles de la denuncia contra Cofré. El medio citado informó que Millakura fue desvinculada en marzo de 2025 de la seremi y que, tras eso, inició una querella por vulneración de derechos, despido injustificado y discriminación a su identidad de género.

La periodista se identificaba como una persona no binaria, lo que habría generado las hostilidades dentro de la repartición donde se desempeñaba con su correligionaria como jefa.

Cabe señalar que Cofré se encontraba con licencia médica y un subrogante ejercía sus funciones como seremi de Salud, hasta esta jornada, en que se confirmó su salida del organismo.