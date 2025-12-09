Caso Sol Millakura: FA suspende militancia de seremi de Salud de Valparaíso acusada de discriminación

“Te extrañaremos, compañera. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos en este difícil momento”. Así concluía el comunicado emitido por el Frente Amplio (FA) a mediados de noviembre que informó del fallecimiento de la joven periodista Sol Millakura, militante de la colectividad.

Desde entonces, el episodio no ha dejado de ser doloroso para el partido. Sobre todo porque, antes de quitarse la vida, la profesional denunció maltrato laboral por parte de quien fue su jefa, la seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, también militante del FA.

Anoche, un reportaje de Tele13 dio a conocer detalles de la denuncia contra Cofré. El medio citado informó que Millakura fue desvinculada en marzo de 2025 de la seremi y que, tras eso, inició una querella por vulneración de derechos, despido injustificado y discriminación a su identidad de género. La periodista se identificaba como una persona no binaria.

El secretario general del FA, Andrés Couble, dijo a este medio: “Luego del triste fallecimiento de Sol, una militante nos hizo llegar un relato donde se denunciaba que Sol habría sufrido discriminación en su ambiente laboral durante su paso por la seremi de Salud. Al ser estos los primeros antecedentes que recibimos, (como directiva) pusimos a disposición de los tribunales internos la información para su investigación”.

Couble explicó que “dicho procedimiento avanza, habiéndose declarado admisible la causa, decretándose las medidas cautelares correspondientes y habiendo fijado audiencia”.

Distintas fuentes del FA confirmaron a este medio que el tribunal regional de la colectividad decidió suspender la militancia de Cofré como medida cautelar, mientras continúa la investigación.

Los pasos a seguir son la revisión de la medida cautelar por parte del tribunal supremo de la colectividad, la revisión del fondo por parte del tribunal regional y la emisión de una sentencia.

Luego, se abriría un espacio para apelar a esa sentencia del tribunal supremo. En este momento, según dio a conocer T13, Cofré está con licencia médica.

Couble, además, afirmó que “desde el FA solicitamos a las autoridades de gobierno que se tomaran todas las medidas necesarias para asegurar una rápida investigación y eventuales sanciones por estos hechos. Desde el FA promovemos ambientes de trabajo seguros y rechazamos cualquier tipo de discriminación”.

Así como lo ha hecho la directiva, desde la militancia también tan exigido acciones al gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Los hechos me parecen gravísimos y, como siempre, repudio la discriminación. Hago un llamado al gobierno y al partido a tomar medidas en serio. Es insostenible la permanencia de la seremi. Debería renunciar y agilizarse las investigaciones correspondientes”, escribió en su cuenta de X la diputada Emilia Schneider (FA).

El secretario general agregó que “el cuidado de la salud mental nos llama a la responsabilidad al momento tratar una muerte por suicidio. Es por ello que hemos tomado acciones de acompañamiento y orientación psicológica a quienes lo requieran y hemos llevado los procesos disciplinarios internos y de comunicación externa con el cuidado de no generar un deterioro en la salud de las personas intervinientes, de las personas cercanas a Sol ni de ninguna persona que haya perdido a un ser querido a causa de un suicidio”.