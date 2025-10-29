Cataldo dice que pedirán reconsideración técnica de dictamen de Contraloría que cuestiona registro contable del FES

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó esta jornada los cuestionamientos de Contraloría al registro contable del Financiamiento Público Para la Educación Superior (FES).

Consultado al respecto en Tele13 Radio, el ministro fue claro en señalar en primera instancia que con esto Contraloría no es que esté cuestionando el mérito del FES en sí.

“Se hizo una consulta en la que la Contraloría responde sobre procedimientos de contabilidad en el Estado, cómo se llevan las cuentas públicas”, explicó.

En general, sostuvo, pueden estar de acuerdo con lo que señala la Contraloría, sin embargo en esto, “hay un aspecto en el que no estamos de acuerdo, y que tiene que ver con la contabilidad de los compromisos que los estudiantes van a adquirir respecto al financiamiento”.

“Sobre esto vamos a hacer una reconsideración (...) le vamos a pedir a la Contraloría por argumentos, por razones fundadadas que vamos a expresar en el documento, la reconsideración de ese punto en particular, porque no compartimos el criterio que se señala en este informe", señaló.

Además, indicó, este es un informe “que se firma por una jefa de división, no es la contralora la que lo está haciendo”.

“Esperamos que ese análisis técnico en el que vamos a entrar -esto lo va a hacer la Dirección de Presupuesto (Dipres), que es la que lleva a estos temas- nos permita despejar ese asunto”, apuntó.

En esto, el secretario de Estado fue claro en reiterar que con esto la Contraloría “lo que no está haciendo es opinar sobre el FES y el mérito del FES, lo que sí está haciendo es hablar sobre la contabilidad, y lo que es sobre la línea, es decir, dentro del presupuesto; de lo que es bajo la línea, es decir, fuera del presupuesto".

Y ésta, indicó, “es una discusión de siempre”.

“Por ejemplo, este año en la Ley de Presupuestos por primera vez en 20 años estamos incorporando los recursos de la recarga, es decir, los recursos que se invierten en hacer que los bancos participen del CAE sobre la línea, porque siempre se puso bajo la línea, y eso nos genera una presión fiscal de más de 111.000 millones de pesos del CAE que nunca se habían tenido y que por primera vez en 20 años se tienen”, explicó.

“Entonces ese es el tipo de discusión que hay que dar. Insisto: no hay una evaluación del mérito de la ley, esas son interpretaciones y esto es un debate técnico que se va a seguir con esta reconsideración por parte de la Dirección de Presupuestos de la Contraloría”.

El 5 de noviembre, indicó, tienen un seminario en donde van a tener una discusión “larga y profunda” con expertos, con académicos, con los representantes de rectores, entre otros, previo a comenzar la discusión del FES en el Senado.