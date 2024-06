Cep y aborto en tres causales: en 25 años apoyo pasó de 35% a 53%

Una vez más el debate del aborto se ha tomado la agenda luego de que el Presidente Gabriel Boric anunciara durante su última Cuenta Pública que en el transcurso del segundo semestre enviaría un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. La discusión se intensificó aún más cuando se conoció que el gobierno ingresó un documento en Contraloría para modificar el reglamento que regula la objeción de conciencia en la Ley de las tres causales.

Pero el escenario en el que ahora se debatirá el proyecto será muy distinto al de años atrás. Así lo detalla el estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) realizado por los investigadores Aldo Mascareño y Ariadna Chuaqui, donde dan cuenta de la evolución de la discusión del aborto a través de las encuestas realizados por el mismo organismo: en 25 años se observa una diferencia significativa sobre lo que piensan los chilenos acerca del tema.

Por ejemplo, en 1999 el 55% de la población creía que el aborto debía estar siempre prohibido, mientras que, según la última medición -octubre del año pasado-, este porcentaje bajó a un 15%. Asimismo, hace 25 años el 10% de los encuestados decía que la interrupción del embarazo debía ser una opción en cualquier caso, mientras que ahora esta cifra ascendió a 30% (ver gráfico).

Y la opción que más apoyo concita es la de permitir el aborto en casos especiales, que actualmente se traduciría en la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo (Ley IVE) en tres causales: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación. Y es que, en el transcurso de 25 años, pasa de un 35% de aprobación a un 53%.

“Desde el 2014 las tres causales son las que han permanecido estables en nivel superior, es decir, sobre el 50% de las personas en Chile lo aprueban. Y, bajo diferentes variables, como sexo, espacio geográfico e ideologías ‘respaldan esta alternativa’. A eso le llamamos institucionalización social. En otras palabras, esta opción está socialmente distribuida”, explica Aldo Mascareño, uno de los autores del estudio.

De acuerdo a la última encuesta de 2023, la opción por el aborto en casos especiales supera el 50% en hombres y mujeres. También se supera ese porcentaje en un amplio rango etario, de 18 a 59 años, y es también la preferencia en todos los niveles de educación. Por último, es alternativa que católicos (58%), evangélicos (49%) y otras religiones (50%) privilegian frente a la prohibición o en cualquier caso.

Aborto en cualquier caso

Incluso la implementación de la Ley de tres causales impactó en la mirada de la gente: 10% subió quienes consideran que el aborto debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso y, por otro, 9% bajó quienes consideran que el aborto debe estar siempre prohibido. Y de 2022 a 2023, esta última alternativa es la que tiene menor apoyo en las encuestas.

Yanira Zúñiga, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral, explica que esto no se debe a solo una variable, sino que a diversos cambios: “Las encuestas muestran que hay una tendencia hacia el alza en cuanto a la preferencia de permitir la interrupción del embarazo de forma más flexible. Y hay varias causas que explican esta evolución, no es algo particular. Eso sí, el empoderamiento de los discursos feministas provocan una mayor discusión de estos temas y provocan, sobre todo, en las mujeres más jóvenes una mayor relación entre los derechos procreativos y su propia autonomía”.

Ahora, respecto a la discusión que se avecina sobre si legalizar o no el procedimiento independiente a su causa, Emilio Torres, sociólogo y académico de la Universidad Central, afirma que “sí, hoy hay más probabilidades. No es posible adelantar en lo que se va a aprobar, porque esto también está sometido a muchas influencias, pero yo diría que actualmente hay más condiciones para llevar la discusión a decisiones más personales”.

Por otro lado, el especialista de la CEP sostiene que “está la idea de que el aborto en tres causales es algo legitimado tanto jurídica como socialmente en Chile. Y, por tanto, una discusión del aborto ahora es difícil que retrotraiga esas tres causales y es difícil que se siga debatiendo, porque siempre es polémico”.