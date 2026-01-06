Chevesich asume presidencia de la Corte Suprema reconociendo “años horribles” del Poder Judicial y asegura un “trato igualitario”

La ministra Gloria Ana Chevesich asumió como presidenta de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Chile en liderar al máximo tribunal, y dando un discurso inicial marcado por el reconocimiento de “años horribles” para el Poder Judicial.

Chevesich comenzó agradeciendo a su familia y cercanos, destacando la presencia en el acto “tan significativo para mí y creo que también para la gran mayoría de las mujeres del país”.

“El Poder Judicial chileno ha tenido sus años horribles , puesto que desde el mes de octubre de 2024 a la fecha, tres miembros de este tribunal y otros dos de la Corte de Apelaciones de Santiago han sido removidos o destituidos por actos y conductas que dicen relación con la probidad en el desempeño de sus cargos, que son por todos conocidos”, detalló la ministra.

Chevesich calificó los hechos como “muy graves”, y admitió que esto los han llevado a “la profunda crisis que estamos viviendo”. “ Se agrega así otro motivo para el generalizado descrédito que tenemos ante la opinión pública ”, apuntó.

En esa línea, la ministra indicó que la acción de unos no debería opacar el plano general. “Alzo mi voz para protestar y decir que lo hecho por algunos pocos, no puede ser un estigma para la inmensa mayoría que trabajamos honesta y esforzadamente”, postuló.

“Pero esta mala evaluación de la sociedad no solo tiene su origen en los hechos señalados, pues existen distintos motivos que provocan el descontento ciudadano. Entre otros: se nos reprocha el atraso, a veces excesivo, en la tramitación de las causas en las cortes y tribunales; la deficiente atención que brindamos a los usuarios del sistema y, tal vez, la crítica que más duele, que existe ‘una justicia para ricos y otra para pobres’ ”, mencionó Chevesich.

“La existencia de dos clases de justicia, para ricos y para pobres, es una percepción que muchos comparten, sosteniéndose que se mira la condición de quien litiga y que se otorgan privilegios por esta sola circunstancia”, planteó.

Añadiendo que “se trata de una crítica que requiere de un análisis profundo, donde no pueden quedar al margen responsabilidades propias, mensajes equivocados, informaciones incompletas o francamente distorsionadas, juicios u opiniones a priori, que contribuyen a crear una imagen errada”.

En lo personal, indicó Chevesich rechaza “rotundamente a quienes pretenden hacer valer supuestos privilegios y he dado muestras de ello. Lo que enaltece nuestra labor es, entre otras cosas, el trato igualitario que debemos dar a todos los justiciables”.

Por otra parte, la ministra destacó el “carácter histórico” de su nombramiento, señalando que su llegada a la presidencia de la Corte Suprema pone fin a más de 200 años de exclusión femenina en el máximo cargo de la magistratura.