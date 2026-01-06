SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Marca un gran precedente para las niñas”: Boric destaca asunción de Chevesich como presidenta de la Corte Suprema

    El Mandatario replicó el tono que utilizó la propia ministra en su discurso de asunción, quien destacó que con su arribo terminan "más de 200 años de una tradición institucional injustificada".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric junto a la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

    El Presidente Gabriel Boric participó la tarde de este martes en la ceremonia de asunción de Gloria Ana Chevesich como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La ministra es la primera mujer en asumir el liderazgo del máximo tribunal, lo que fue destacado por el Mandatario.

    La actividad se realizó en el Salón de Honor de Palacio de Tribunales, en calle Compañía 1140, en el centro de Santiago. El Jefe de Estado fue acompañado por los ministros de Justicia, Jaime Gajardo; de Seguridad, Luis Cordero; de la Mujer, Antonia Orellana, entre otros personeros de gobierno.

    La llegada de Chevesich a la presidencia de la Corte Suprema fue realzado por Boric luego de la ceremonia, mediante una publicación en sus redes sociales.

    “Es un honor haber podido estar presente en este momento histórico para Chile. Como remarcó la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, tener a una mujer por primera vez en 200 años asumiendo este cargo, marca un gran precedente para las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país. ¡Mis felicitaciones!”, escribió en su cuenta de X.

    El Presidente, en horas de la mañana, había recibido en audiencia en La Moneda a la nueva mandamás de la Corte Suprema.

    El tono utilizado por el Mandatario, de hecho, fue el que usó la propia Chevesich en su discurso de asunción, para suceder en la presidencia del máximo tribunal a Ricardo Blanco.

    “Señor Presidente agradezco su presencia en este acto tan significativo para mí y creo que también para la gran mayoría de las mujeres del país”, dijo al iniciar sus palabras.

    En la parte final de su alocución, la ministra volvió sobre este punto, al señalar que: “Considero importante destacar que mi llegada a la Presidencia de la Corte Suprema constituye un hito en la historia de Chile, al terminar con más de 200 años de una tradición institucional injustificada, que llevaba a que las mujeres no accediéramos al más alto cargo de la magistratura, como sí ya había ocurrido en los otros poderes del Estado”.

    “Estoy aquí, frente a ustedes, frente a las niñas, las adolescentes y las mujeres de nuestro país, para afirmar con convicción que, pese a las barreras de género, no existen límites insuperables, y que con trabajo, estudio y perseverancia, las mujeres podemos asumir las más altas responsabilidades en cualquier ámbito que nos propongamos”, dijo.

