    Nacional

    57.584 niños, niñas y adolescentes muestran una “trayectoria de riesgo” de acuerdo a informe del Ministerio de Seguridad

    Según el reporte, el 72,4% corresponde a NNA víctimas de violencia intrafamiliar, lesiones y delitos sexuales, entre otras vulneraciones de derechos, mientras que el 22,7% corresponde a NNA que han estado involucrados en conductas contrarias a la ley.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial

    Durante la jornada de este viernes, el Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer el primer reporte integral de “Niñez con trayectorias de riesgo”, enfocado en seguridad pública y elaborado a partir de los datos recolectados del Programa 24 Horas, el cual constató que más de 57 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) ingresaron al programa.

    La iniciativa está orientada a toda niñez que esté involucrada en situaciones que vulnere sus derechos, o estén involucrados en conductas transgresoras, como delitos o violencia intrafamiliar.

    En el último año, se han registrado 57.584 NNA en trayectoria de riesgo, solo detrás del registro en 2019 que alcanzó 57.905 registros. También se distinguieron la cantidad de ingresos totales, una cifra que alcanza los 96.429 de menores, la más alta desde que se realiza el informe.

    En el estudio se diferencian aquellos niños que son vulnerados, infractores o mixtos, es decir, los que se anotan tanto por vulneración de derechos, por comportamiento infractor como también, por ambos.

    De los 57 mil niños registrados en 2025, al menos el 72.4% ingresó por vulneración de derechos y, en promedio, 6 de cada 10 de ellos son menores de 13 años, mientras que el resto tiene entre 14 y 17. Los casos son principalmente por vulneración de derechos, aunque también hay por lesiones, violencia intrafamiliar, amenazas, delitos sexuales, entre otros.

    Por otro lado, de los 15.888 jóvenes que ingresaron como infractores -equivalente al 22.7%-, al menos 7 de cada 10 tienen entre 14 y 17 años. Promedio que se mantiene en el catastro por género, donde al menos 7 son hombres. Según la información contenida en el informe, los motivos se dividen entre delitos contra la propiedad, lesiones, delitos por drogas, amenazas, control de armas, etc.

    Por último, cerca del 70% de los menores ingresaron por primera vez durante 2025, mientras que un 29.8% tuvo reingresos al programa.

    “La Política Nacional de Seguridad Pública establece como prioridad reducir la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos, tanto como víctimas como infractores. Por eso, la información de este reporte es clave: nos entrega evidencia concreta que orienta mejores decisiones y fortalece las acciones para prevenir el inicio o interrumpir trayectorias delictivas y de vulneración de derechos.” afirmó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

    En tanto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, sostuvo que “esta nueva herramienta representa un cambio de paradigma en cómo el Estado aborda la prevención. Por primera vez contamos con evidencia sistematizada que nos permite hacer un diagnóstico integral para identificar dónde están los NNA con mayor riesgo, cuáles son sus trayectorias y qué tipo de intervención requieren. La evidencia es clara: debemos actuar tempranamente y con estrategias diferenciadas según el perfil de cada caso”, destacó la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

