Chile envía sus condolencias tras incendio que afectó a bar en Suiza durante año nuevo y que dejó al menos 40 muertos

La Cancillería emitió la tarde de este jueves un comunicado en que entregaba sus condolencias al pueblo suizo tras el incendio durante el año nuevo que afectó a un bar ubicado en un centro de esquí en el cantón de Crans-Montana, al suroeste de Suiza, y que habría dejado al menos 40 fallecidos y decenas de heridos.

“El Gobierno de Chile lamenta profundamente el fatal incendio ocurrido en la estación de esquí Crans-Montana, en Suiza, que dejó decenas de personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridos durante las celebraciones de año nuevo”, comienza señalando el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para inmediatamente agregar: “El Gobierno de Chile expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno suizo en este momento, envía sus condolencias a las familias de las víctimas fatales y desea una pronta recuperación a los heridos”.

El voraz incendio se habría producido durante la madrugada del jueves. Según la información de la policía local, el origen habría sido al interior del local Le Constellation. Por el momento, la causa de las llamas todavía estarían en investigación.

Crans-Montana es considerada una de las estaciones de esquí más exclusivas de Suiza, ubicada a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, en una meseta orientada al sur del valle del Ródano. El destino es conocido por su turismo de lujo, su activa vida nocturna y su concurrida escena de celebraciones durante el periodo de fin de año, lo que explica la presencia de visitantes extranjeros entre las posibles víctimas.