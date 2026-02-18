SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Chile se suma a declaración conjunta de más de 100 Estados para condenar planes de Israel de expandirse en Cisjordania

    La semana pasada, Israel aprobó una serie de medidas para reforzar el control sobre zonas de Cisjordania administradas por la autoridad Palestina en virtud de los Acuerdos de Oslo.

    Por 
    Javiera Ortiz

    Durante la jornada de este miércoles, Chile se sumó a la declaración conjunta de más de 100 Estados y organizaciones internacionales que condenan las medidas unilaterales de Israel para expandir su presencia en Cisjordania ocupada.

    “Esta decisión vulnera el derecho internacional y afecta la estabilidad regional”, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores a través de X.

    En tanto, el documento firmado por centenar de Estados y organizaciones sostiene que “condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales de Israel destinadas a ampliar su presencia ilegal en Cisjordania”.

    Mohamad Torokman

    La semana pasada, Israel aprobó una serie de medidas para reforzar el control sobre zonas de Cisjordania administradas por la autoridad Palestina en virtud de los Acuerdos de Oslo, vigentes desde la década de 1990. Además, aquel gobierno aprobó una medida para registrar tierras palestinas en Cisjordania como “propiedad estatal”.

    Según el documento, los firmantes coinciden en que las medidas de Israel alterarán la composición demográfica, la naturaleza y el estatus del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental.

    “Estas medidas violan el derecho internacional, ponen en peligro los esfuerzos por la paz y la estabilidad en la región y la perspectiva de un acuerdo de paz para poner fin al conflicto”, señala el documento.

    La declaración fue firmada, entre otros Estados, por Italia, Francia, China, Arabia Saudita, Japón, Países Bajos, Rusia, así como la Unión Europea y la Liga Árabe.

    Más sobre:PalestinaIsraelMinisterio de Relaciones ExterioresMinrel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo critica que “todo se lea como un amarre” y llama al siguiente gobierno a “cuidar el tono”

    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta

    Corte acoge recurso de excapitán imputado en caso por muerte del conscripto Franco Vargas y revierte su prisión preventiva

    Senapred anuncia alerta roja en Lampa por incendio forestal y solicita evacuar sector de La Resiliencia

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Tribunal fija formalización de exgerente de la Corporación Municipal de Viña del Mar por malversación de caudales públicos

    Lo más leído

    1.
    ¿Uso de IA ante la Corte de Santiago? El escándalo que se destapó tras destitución del exadministrador de Independencia

    ¿Uso de IA ante la Corte de Santiago? El escándalo que se destapó tras destitución del exadministrador de Independencia

    2.
    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    3.
    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    4.
    Senapred anuncia alerta roja en Lampa por incendio forestal y solicita evacuar sector de La Resiliencia

    Senapred anuncia alerta roja en Lampa por incendio forestal y solicita evacuar sector de La Resiliencia

    5.
    Anuncian cierre temporal de paso fronterizo Cristo Redentor tras detección de mosquito que transmite el dengue

    Anuncian cierre temporal de paso fronterizo Cristo Redentor tras detección de mosquito que transmite el dengue

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Vallejo critica que “todo se lea como un amarre” y llama al siguiente gobierno a “cuidar el tono”
    Chile

    Vallejo critica que “todo se lea como un amarre” y llama al siguiente gobierno a “cuidar el tono”

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Corte acoge recurso de excapitán imputado en caso por muerte del conscripto Franco Vargas y revierte su prisión preventiva

    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta
    Negocios

    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta

    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años
    Tendencias

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    En vivo: O’Higgins recibe a Bahía en su estreno en la fase 2 de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: O’Higgins recibe a Bahía en su estreno en la fase 2 de la Copa Libertadores

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton

    La reacción de Gianni Infantino tras la denuncia de racismo de Vinícius Júnior en el triunfo del Real Madrid ante Benfica

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante
    Cultura y entretención

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Rey del Ring llega al streaming: dónde ver la película con Marko Zaror y Benjamín Vicuña

    Bad Bunny a la pantalla: protagonizará su primera película dirigida por Residente y con Edward Norton y Javier Bardem

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast
    Mundo

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas

    Guía para entender la inestabilidad política en Perú: ocho presidentes en una década

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones