Chile se suma a declaración conjunta de más de 100 Estados para condenar planes de Israel de expandirse en Cisjordania

Durante la jornada de este miércoles, Chile se sumó a la declaración conjunta de más de 100 Estados y organizaciones internacionales que condenan las medidas unilaterales de Israel para expandir su presencia en Cisjordania ocupada.

“Esta decisión vulnera el derecho internacional y afecta la estabilidad regional”, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores a través de X.

En tanto, el documento firmado por centenar de Estados y organizaciones sostiene que “condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales de Israel destinadas a ampliar su presencia ilegal en Cisjordania”.

Mohamad Torokman

La semana pasada, Israel aprobó una serie de medidas para reforzar el control sobre zonas de Cisjordania administradas por la autoridad Palestina en virtud de los Acuerdos de Oslo, vigentes desde la década de 1990. Además, aquel gobierno aprobó una medida para registrar tierras palestinas en Cisjordania como “propiedad estatal”.

Según el documento, los firmantes coinciden en que las medidas de Israel alterarán la composición demográfica, la naturaleza y el estatus del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental.

“Estas medidas violan el derecho internacional, ponen en peligro los esfuerzos por la paz y la estabilidad en la región y la perspectiva de un acuerdo de paz para poner fin al conflicto”, señala el documento.

La declaración fue firmada, entre otros Estados, por Italia, Francia, China, Arabia Saudita, Japón, Países Bajos, Rusia, así como la Unión Europea y la Liga Árabe.