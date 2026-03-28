SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    CIDH pide a la Corte IDH adoptar medidas provisionales por proyecto que conmuta penas a condenados por delitos de lesa humanidad

    El organismo internacional advirtió que la aprobación de la iniciativa de senadores de Chile Vamos pondría en riesgo el acceso de la justicia de las víctimas y generaría una afectación a asuntos juzgados internacionalmente.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Foto: Corte IDH

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptar medidas provisionales ante el avance del proyecto en el Senado que permitiría conmutar penas a personas mayores, lo que podría beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad y otros delincuentes.

    La instancia internacional se refirió al proyecto luego de que las familias de víctimas de violación a los DD.HH. del caso denominado Vega González versus Chile, alertaran a dicha instancia internacional de un posible incumplimiento del fallo de la Corte IDH, en el cual se condenó a nuestro país por incumplir la normativa internacional y rebajar condenas de exagentes de la dictadura a quienes la Corte Suprema tuvo que aumentarlas por el fallo internacional.

    Aquello se da en el marco de la herramienta denominada “medidas provisionales”, donde denunciantes de un fallo de la Corte IDH pueden hacer ver a la instancia que se está faltando al fallo.

    En este caso, a su juicio, el avance del proyecto de ley en cuestión iría en contra del fallo de ese mismo tribunal, ya que beneficiaría a 30 exagentes, los mismos a quienes se les aumentó la pena, de acuerdo a la presentación realizada por la abogada especialista en derechos humanos, Karinna Fernández.

    En la comunicación enviada a la Corte IDH, la comisión “solicita a la Honorable Corte que, actuando de manera preventiva, requiera al Estado, a través de sus tres Poderes, que, a fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas del caso, y en cumplimiento de la sentencia, tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia la iniciativa legislativa mencionada, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos”.

    En su argumentación, la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, también citó otro caso ocurrido bajo el rótulo de Casos Barrios Altos y La Cantuta Vs. Perú, en que la Corte IDH “decidió, por ejemplo, que no se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia a tales iniciativas, u otras similares a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos”.

    “En el seguimiento del asunto mencionado, esta Corte determinó, por resolución de 3 de octubre de 2025, que la promulgación de la ley referida configuró una situación grave, urgente e irreparable para el derecho al acceso a la justicia de las víctimas”, advirtiendo que una situación similar podría replicarse de aprobarse la idea de senadores de Chile Vamos.

    Tras el análisis del articulado del proyecto que iniciará su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, la comunicación establece que se cumple el requisito de “extrema gravedad” en atención a las víctimas que presentaron la denuncia.

    Asimismo, la CIDH afirma que el proyecto que discutirá el Senado no contiene “criterios claros” para aplicar el arresto domiciliario, lo que también fue expresado por la Corte Suprema.

    Respecto a las víctimas del caso, la comisión estima que “las disposiciones de la iniciativa legislativa, según indicó la representación, beneficiarían a 30 personas condenadas por los hechos analizados por la Corte en el Caso Vega González por reunir las características”.

    “La representación aportó una lista individualizada de condenados por delitos cometidos en relación con el Caso Vega González que podrían salir de prisión si la ley se aprueba. Lo anterior refleja una relación directa de la aplicación de la norma en cuestión con el acceso a la justicia de las víctimas del presente caso”, se lee en el documento remetido a la Corte IDH.

    Por lo anterior, desde la comisión se agrega que la Corte Interamericana ha indicado que, de aprobarse una iniciativa legislativa similar a esta, el Estado podría incurrir en “una afectación de la cosa juzgada internacional” respecto de sentencias, o sobre otros casos que involucren la persecución penal por graves violaciones a los derechos humanos.

    “Esta Corte Interamericana ha sostenido que ‘la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención constituye per se una violación de ésta y genera responsabilidad internacional del Estado’”, advierten.

    El escrito remitido a la Corte IDH añade que “la Comisión recuerda la importancia de que las autoridades chilenas ejerzan un debido ‘control de convencionalidad’ ex officio (...) de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

    Más sobre:Corte IDHDerechos humanosConmutación de penasSenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Día del Joven Combatiente: Codina informa coordinaciones con municipios para limpiar espacios públicos y plan de contingencia en transporte

    OIEA informa un nuevo ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

    Al menos un muerto y dos heridos por un ataque de Irán contra el centro de Israel

    Calama decreta duelo comunal de tres días tras ataque en colegio que terminó con inspectora asesinada y cuatro heridos

    Canciller alemán cuestiona la táctica de Trump en Irán: “Tengo grandes dudas de si existe una estrategia”

    Bus del sistema Red choca contra paradero con pasajeros en avenida Vicuña Mackenna

    Lo más leído

    1.
    Calama decreta duelo comunal de tres días tras ataque en colegio que terminó con inspectora asesinada y cuatro heridos

    Calama decreta duelo comunal de tres días tras ataque en colegio que terminó con inspectora asesinada y cuatro heridos

    2.
    Combustibles y también contribuciones: el otro flanco de disputa que más de 100 alcaldes le abren al gobierno

    Combustibles y también contribuciones: el otro flanco de disputa que más de 100 alcaldes le abren al gobierno

    3.
    Colegio de Profesores ante homicidio en escuela de Calama: “Nosotros los veníamos alertando desde hace mucho tiempo”

    Colegio de Profesores ante homicidio en escuela de Calama: “Nosotros los veníamos alertando desde hace mucho tiempo”

    4.
    Detienen a artista urbano Standly tras control vehicular en Lo Barnechea: manejaba bajo los efectos de la droga y portaba $69 millones en efectivo

    Detienen a artista urbano Standly tras control vehicular en Lo Barnechea: manejaba bajo los efectos de la droga y portaba $69 millones en efectivo

    5.
    Gobierno propone reducción de $ 72 mil millones en seguridad y parlamentarios oficialistas acusan “falta de consecuencia”

    Gobierno propone reducción de $ 72 mil millones en seguridad y parlamentarios oficialistas acusan “falta de consecuencia”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Argentina vs. Mauritania en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Argentina vs. Mauritania en TV y streaming

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

    Día del Joven Combatiente: Codina informa coordinaciones con municipios para limpiar espacios públicos y plan de contingencia en transporte
    Chile

    Día del Joven Combatiente: Codina informa coordinaciones con municipios para limpiar espacios públicos y plan de contingencia en transporte

    CIDH pide a la Corte IDH adoptar medidas provisionales por proyecto que conmuta penas a condenados por delitos de lesa humanidad

    Calama decreta duelo comunal de tres días tras ataque en colegio que terminó con inspectora asesinada y cuatro heridos

    CSAV cerró 2025 con caída en sus ganancias ante menores tarifas y mayores costos logísticos
    Negocios

    CSAV cerró 2025 con caída en sus ganancias ante menores tarifas y mayores costos logísticos

    SEC posterga alza en las cuentas de la luz e instruye a distribuidoras a cobrar deuda en julio de 2026

    Andes Salud adquiere el control de Clínica Imet de la Región de Magallanes y anuncia expansión del centro de salud

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia
    Tendencias

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina

    “No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

    ¿Le sirve al campeón del mundo? Argentina vence a la desconocida Mauritania en un amistoso muy opaco
    El Deportivo

    ¿Le sirve al campeón del mundo? Argentina vence a la desconocida Mauritania en un amistoso muy opaco

    La autocrítica de Marcelo Bielsa tras el empate ante Inglaterra: “No pudimos tener el dominio”

    Revisa la victoria de Argentina de Lionel Messi frente a Mauritania en duelo preparatorio para el Mundial 2026

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Decomisan más de 37 mil libros piratas en Santiago: “Es una situación que desborda el mundo del libro y la cultura”
    Cultura y entretención

    Decomisan más de 37 mil libros piratas en Santiago: “Es una situación que desborda el mundo del libro y la cultura”

    Reeditan los primeros discos de Florcita Motuda y Supersordo, joyas de culto de la música chilena

    BTS anuncia finalmente show en el Estadio Nacional y venta de entradas

    OIEA informa un nuevo ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr
    Mundo

    OIEA informa un nuevo ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

    Al menos un muerto y dos heridos por un ataque de Irán contra el centro de Israel

    Canciller alemán cuestiona la táctica de Trump en Irán: “Tengo grandes dudas de si existe una estrategia”

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”
    Paula

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0

    Gnocchi de matcha