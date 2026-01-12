SUSCRÍBETE POR $1100
    Cinco viviendas afectadas y cerca de 80 evacuados: decretan alerta roja por incendio forestal en San José de Maipo

    El siniestro denominado El Toro ha consumido media hectárea de vegetación y es uno de los 9 incendios forestales que son combatidos actualmente a lo largo del país.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó esta tarde que se declaró el estado de alerta roja para la comuna de San José de Maipo, en la Región Metropolitana, debido a un incendio forestal que, de manera preliminar, deja cinco viviendas afectadas.

    Ante la emergencia, personal de Bomberos concurrió hasta el sector del Callejón Lo Henríquez para combatir las llamas.

    De acuerdo con información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado “El Toro” afecta hasta el momento a 5 hectáreas de vegetación.

    Según señala Senapred, “preliminarmente, el incendio afectaría a 5 viviendas, propagándose al área forestal”.

    Las autoridades agregaron que, de manera preventiva, se evacuó a zona segura a aproximadamente 80 personas, sin reportar lesionados producto de este evento.

    Incendios en Curepto y Cauquenes

    Durante la tarde, el organismo había declarado también alerta roja en la comuna de Curepto, en la Región del Maule, donde el siniestro “Los Zorrillos” afecta un total de 7 hectáreas de vegetación, en las proximidades de sectores habitados.

    Este es uno de los 9 incendios fortestales que se encuentran actualmente en combate a lo largo del país, de acuerdo con datos de Conaf. Tres de ellos se registran en la Región del Maule y dos en La Araucanía. En tanto, las regiones Metropolitana, Ñuble, Biobío y Los Ríos suman un siniestro forestal cada una.

    El de mayor extensión, y que se mantiene desde el domingo bajo estado de alerta roja, afecta a la comuna de Cauquenes, en la misma región, con una afectación de 414 hectáreas.

    El siniestro, denominado “San Pedro”, ha dejado hasta ahora 10 viviendas afectadas y cuatro damnificados, según informa Conaf.

    Para combatir el siniestro se encuentran desplegados en el lugar cinco técnicos, cuatro brigadas, dos camiones cisterna, un helicóptero, tres maquinaria pesada y dos aviones cisterna de Conaf.

    Junto con esto, también se encuentran presentes recursos aéreos y terrestres de las empresas Arauco, CMPC, Cambium y Vista Hermosa, junto a Bomberos y una brigada del Ejército.

