Claudio Crespo: “Boric está equivocado, acá no hay impunidad... le queda un mes y medio como Presidente y es inaceptable su intromisión con otro poder del Estado”

Han sido seis años de enfrentar a la justicia y Claudio Crespo dice que por fin puede sonreír. El exteniente de Carabineros es uno de los rostros emblemáticos de funcionarios de la policía uniformada que fueron llevados a juicio tras el estallido social. A “G3″, número que ocupaba cuando salía a las calles de Santiago para resguardar el orden público, la Fiscalía le atribuyó autoría en las lesiones graves gravísimas que dejaron ciego al estudiante, hoy diputado electo, Gustavo Gatica.

Tras 14 meses, el Cuarto Tribunal Oral de Santiago lo absolvió y determinó que si bien fue un disparo suyo el que hirió al manifestante, su actuación se enmarca en una defensa legítima privilegiada. Es decir al ocupar su escopeta antidisturbios cumplió con su rol y lo que le permite la ley para controlar una muchedumbre que el 8 de noviembre de 2019 estaba descontrolada y cometiendo unan serie de actos irracionales en el sector de Plaza Baquedano.

CLAUDIO CRESPO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

A la luz del veredicto, Crespo reflexiona y dice que empatiza con Gatica, que cree “ese día a los dos nos cambió la vida” e insiste en que él no fue quien percutó los disparos que dieron en los ojos del joven.

A la espera de conocer la sentencia apunta a que los mandos de Carabineros de la época son los responsables de lo ocurrido, ya que fueron ellos quienes entregaron los balines que infligieron lesiones graves a quienes estaban en las protestas y asegura haber sido testigo de la confesión de manifestantes que una vez preso le dijeron que el Partido Comunista (PC) les pasaba dinero para realizar actos violentos con el propósito de desestabilizar el país en 2019.

Su veredicto absolutorio trajo consigo una serie de esquirlas incluido en el ámbito político. Sin ir más lejos esta semana el propio Presidente Gabriel Boric en dos oportunidades ha cuestionado la decisión judicial y señalado que Gatica merece justicia, ¿Qué piensa de eso?

Mira, yo creo que ahí el Presidente está tremendamente equivocado, o sea, él no puede de ninguna manera cuestionar una decisión de un tribunal. Aquí los poderes del Estado están bien limitados unos de otros y separados a la vez, como tiene que ser dentro de una democracia. Entonces el Presidente ya está por entregar su mandato, le quedan cuanto, un mes y medio, y no está actuando como un Presidente, además Boric está equivocado, acá no hay impunidad, acá habló de forma unánime la justicia, aunque no le guste el resultado. Le queda un mes y medio como Presidente y es inaceptable su intromisión con otro poder del Estado.

Si bien el tribunal lo absuelve porque dice que el uso de su escopeta fue racional, por mayoría los jueces dicen que usted fue quien dejó ciego a Gustavo Gatica, ¿Cómo convive con el peso de eso?

En primer lugar me gustaría decir que este es un fallo histórico de un juicio muy largo, con muchas aristas políticas. Con respecto a la autoría del disparo, nosotros manifestamos durante todo el juicio que yo no había sido el autor producto de los antecedentes médicos y clínicos que se manejaron en toda esta investigación. E insisto en eso. Las lesiones de Gatica fueron percutadas por alguien que estaba en una posición más baja que yo. Acá el problema es que no se investigó para conocer la verdad, se investigó con un sesgo. Los fiscales buscaron pruebas e hicieron una reunión con los policías en que decidieron que yo era el responsable y de ahí no se movieron.

15/01/2026 - CLAUDIO CRESPO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Vamos al 8 de noviembre de 2019, ¿Cómo usted se entera de que había una persona herida de gravedad en la zona donde usted estaba trabajando?

Ese día nadie de nosotros supo que Gustavo Gatica había sido herido porque había una masa de personas muy grande. Se estableció ese día que llegaron alrededor de 120.000 personas a Plaza Italia. Los viernes eran complejos, pero ese viernes en particular fue muy masivo y muy violento. De hecho, fue el viernes que hubo mayor destrucción en los entornos.

Ya pero a esa altura ya se sabia que muchas personas estaban resultando heridas en sus rostros producto de balines... ¿ustedes no sabía lo que provocaban esos disparos, no vio la imagen profusamente difundida de Gatica?

Para serte franco no. Mira es que desde el 18 de octubre comenzaron muchas fake news. Se hablaba de torturas, de balines de acero, de cientos de mutilados. Nosotros estábamos todo el día en la calle y no teníamos una información clara, ni reuniones con el alto mando que nos dijeran qué era real y qué no. Nosotros solo cumplíamos los servicios y concurríamos a los lugares que nos ordenaban.

¿No había comunicación con el alto mando? Días después de lo ocurrido con Gatica se prohibió el uso de las escopetas antidisturbios...

A mitad del mes de noviembre al general director Mario Rozas unos periodistas le muestran un informe de la Universidad de Chile sobre la composición de las postas de personas que habían llegado a centros asistenciales con postas incrustadas. Se analizaron y se determinó que cada cartucho contenía 12 bolitas de ocho milímetros, con un 80% de metal y un 20% de caucho. Eso es gravísimo. Con ese antecedente recién ahí el alto mando dispone la suspensión de su uso y eleva la escopeta a nivel cinco, como arma letal. Entonces el daño lo hizo el alto mando, ellos fueron los responsables de todo lo que pasó con el uso de las escopetas y esta munición, porque ellos estaban a cargo de la institución. A nosotros nos pasaban el arma y debías ocuparla según protocolo. Nadie sabía que no eran de goma.

15/01/2026 - CLAUDIO CRESPO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Sin embargo no es el alto mando a quien le imputan estas lesiones y , de hecho, te dieron de baja, ¿Te sentiste abandonado por los mandos de la época?

Totalmente. Mucha gente cree que Carabineros pagó mi defensa, pero eso es falso. Yo, como el capitán Maturana, el capitán Luengo, la subteniente Navarrete y muchos más, nos defendimos solos. Y eso que yo en mi rol de carabinero nunca fui a defender un negocio personal o algo privado, yo iba donde me ordenaban, con los medios que tenía a defender a cualquier ciudadano.

¿Nunca antes viste manifestaciones de esa magnitud?

Jamás y además había una precariedad enorme. En Santiago, con siete millones de habitantes, teníamos doce lanzaaguas viejos. El más nuevo era del año 2006. El día que Gustavo Gatica resulta herido, el lanzaaguas operativo era del año 1987, con vida útil q2ue vencía en 1996. Tenía 4.000 litros de agua, nada comparado con los actuales de 12.000 litros. Para lanzar agua tenía que detenerse y acelerar a fondo.

La fiscalía de hecho dice que ustedes pudieron ocupar el lanzaaguas y no las escopetas ese día...

Ese lanzaaguas, el de 1987, se usó muchas veces ese día, pero justo cuando ocurrió la agresión a Gatica estaba cargando agua. Un lanzaaguas sin agua no sirve. El fiscal incluso dijo que se podría haber usado sin agua, lo que demuestra desconocimiento total de tácticas policiales. En marzo de 2020, el mejor lanzaaguas que teníamos fue quemado porque quedó sin agua y fue atacado con molotov.

A su juicio los fiscales no conocen de estrategia policial? ¿Qué piensas del rol de ellos en tu causa?

El rol de los fiscales Ximena Chong y Francisco Ledesma fue muy malo y con un sesgo notorio. A mí se me imputó la lesión de Gatica a partir de una investigación elaborada por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, dirigida por Cristian Lizama. Durante el juicio quedó establecido que desde el inicio decidieron que el autor era yo. Se reunieron con todos los peritos y Lizama les dijo: “Aquí se va a investigar a Claudio Crespo”. Todos quedaron predispuestos. La planimetría se hizo dos días después, cuando el sitio ya estaba alterado. Se dijeron distancias que ni siquiera la perito reconoció haber medido. Hubo errores fácticos comprobables.

Una de las juezas derechamente dice que hay sesgo investigativo. ¿Cómo analiza eso?

Cuando yo estaba preso, aparece el antecedente médico que demuestra que el disparo venía del lado contrario al mío. Eso es irrefutable. Sin embargo, cuando pedimos revisión de cautelares, la fiscalía sostuvo que Gatica había girado la cabeza, cosa que no ocurre en el video. Pedimos reconstitución de escena tres veces y la fiscal Chong la negó siempre, con excusas.

¿Eso te cambió la percepción que tenías del Ministerio Público?

Sí y me parece pésimo, porque el fiscal debe buscar la verdad, no una condena. No puede investigar con una idea preconcebida. Eso les costó una absolución unánime.

15/01/2026 - CLAUDIO CRESPO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Aún así, después vinieron más causas en tu contra...

Sí. Me reabrieron un caso del 2018 en Huechuraba que ya había sido cerrado por no perseverar. Me imputaron cuatro nuevos delitos mientras estaba preso. Finalmente la corte decretó todos los sobreseimientos y en un caso señaló explícitamente que hubo sesgo de la fiscalía y de la PDI en mi contra. Todo ha sido muy irregular, ojalá nadie más pase por esto.

Ciper publicó una serie de videos donde se le ve con actitud violenta en algunos burlándose de manifestándose y diciendo que les va a sacar los ojos, ¿Se arrepientes de haber tomado esa actitud?

Esos videos los grabé yo mismo (se ríe). La cámara que graba era la que yo portaba. Fueron a fines de noviembre y principios de diciembre. Ya no portábamos escopeta, porque la escopeta se había suspendido el 15 de noviembre. Nos mandaban igual a Plaza Italia, y eso yo tampoco lo entendía, ¡Porque nos seguían enviando sin herramientas intermedias de defensa! Pasábamos del agua y el gas directamente a la pistola.

Entonces, cuando yo digo frases como “te voy a sacar los ojos”, hay que entender el contexto. En ese momento se hablaba de 200, 400, incluso 600 mutilados y para mí todo era parte de las fake news. Fue un descargo. Estábamos agotados. Llevábamos dos meses en esto, sin apoyo del gobierno ni del alto mando. Todos los días veía compañeros heridos, quemados, hospitalizados. A mí me llegaban piedras todos los días.

15/01/2026 - CLAUDIO CRESPO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Hay un video donde un subalterno le dice que hay alguien quemándose y respondes “que se queme”...

¿Carabineros tenía lanzallamas? No, entonces si esa persona se estaba quemando era por algo. Ese hecho ocurrió muchas veces. Los que manipulaban molotov usaban acelerantes, aserrín o tierra para que no se apagaran. Las giraban para que tomaran oxígeno, y muchas veces el líquido se les caía encima y se encendían. Yo vi varias veces personas quemándose dentro de la masa. Ese día yo no vi directamente a nadie en llamas. Si hubiese tenido un lanzaaguas al lado, obviamente habría ordenado apagarlo. Pero estábamos en plena contingencia, en la Alameda con Corvalán. Mi preocupación principal era defender a los carabineros y a los vecinos. Cuando nos replegábamos, muchas veces uno o dos carabineros quedaban atrás y los linchaban. Eso pasó varias veces. Uno puede cuestionar esas frases, decir que son violentas, pero hay que entender el contexto: estábamos completamente sobrepasados.

En medio de esa violencia, ¿Disparaste con intención de castigar a quienes protestaban?

Nunca disparé un arma de fuego. Nunca disparé la escopeta con la intención de herir o castigar. La escopeta es un arma de contacto dentro de la gradualidad del uso de la fuerza. Cuando el agua y el gas no funcionan y los ataques continúan, viene la escopeta. Eso está en los protocolos. Y ni siquiera era que disparabas y se iban todos. Muchas veces disparábamos y seguían ahí. Al final del día, Plaza Italia quedaba llena de botellas, cajas de vino, cerveza. Había mucha gente alcoholizada, drogada. Vi conductas totalmente irracionales. Hubo muertes entre los propios manifestantes, como la mujer que murió cuando le cayó un poste encima en Corvalán.

Has planteado públicamente que que hubo una decisión institucional de Fiscalía de perseguir a Carabineros y no a los violentistas. ¿Por qué crees eso?

En base a datos. Entre el 18 de octubre y marzo de 2020, Carabineros detuvo a cerca de 30.000 personas, casi 20.000 por distintos delitos que se cometían en las zonas de protestas. Hoy hay 13 presos del estallido, mientras hay más de 70 uniformados procesados o condenados. De hecho, el mismo 8 de noviembre, Gatica fue lesionado a las 18:10. Nadie sabía qué pasó. Cuarenta minutos después, en el mismo lugar, yo detengo a un encapuchado violento con un arma a postones de alta precisión. Lo llevamos detenido y el fiscal lo dejó libre esa misma noche. La Fiscalía decidió no perseverar. Eso pasó con muchos casos similares.

¿Crees que fue una decisión política?

Sí, acá hubo polarización. El gobierno de Sebastián Piñera tuvo mucha responsabilidad en no bajar la intensidad del conflicto. Esto era un problema político, no policial. Pero los dardos fueron todos contra Carabineros. Se hablaba de refundar Carabineros, de que se fuera Piñera. Nosotros hacíamos la pega. Si no la hacíamos, incurríamos en incumplimiento de deberes militares. Yo alegaba que no quería ir más a Plaza Italia, pero me mandaban igual. Llegábamos 15 carabineros contra 200 o 300 personas por calle.

En el veredicto se menciona un video donde se ve a Gustavo Gatica lanzando piedras, lo que fue clave para establecer la legítima defensa privilegiada. ¿Crees que la fiscalía debió haber reconsiderado la imputación?

Claramente. Ese video no lo incautó la PDI, apareció en Canal 13. En querellas iniciales incluso se decía que Gatica estaba sacando fotos. El video demuestra que estaba lanzando piedras. A mí se me persiguió con especial ahínco. Se me imputó por lesiones de manifestantes en lugares donde yo no estaba, en horarios en que estaba en otro lado. Muchos casos prescribieron. En uno de ellos, la fiscal Chong fue personalmente a la Corte a apelar para que no quedara una absolución por falta de participación, sino solo por prescripción. ¿Eso no es persecución?

15/01/2026 - CLAUDIO CRESPO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Lo han criticado por subir a sus redes sociales un meme donde se ve a Gatica en una lápida, ¿Entonces solidariza o no con él, que es una víctima?

Yo no hice ese meme solo lo compartí. No es contra Gustavo Gatica, era respecto al octubrismo. Le repito nunca he tenido la intención de dañar a nadie y si esto provocó daños pido disculpas. Ahora, yo pienso que el octubrismo ha muerto, porque los ciudadanos decidieron que no quieren una nueva Constitución, ni refundar el país y la amplia mayoría que tuvo Kast respecto a una comunista también lo refleja. Ahora, ¿Qué ha cambiado desde que fue el estallido? nada. Espero sinceramente que nunca vuelva a pasar y que los carabineros que deban enfrentar protestas sean apoyados por sus jefes y políticos. Que sobre todo estos últimos estén a la altura y ningún partido vuelva a financiar una revuelta como la que ocurrió en 2019.

¿A qué se refiere?

Varios de los encapuchados que yo detuve me dijeron luego en el calabozo que les pagaban para ir a realizar desórdenes y que eran del Partido Comunista los que pagaban.

¿Porqué no denunció eso en Fiscalía?

Porque todo lo que diga yo nunca lo investigaban. Me han amenazado y no pasa nada, pusieron una bomba donde yo trabajaba, y nada.

15/01/2026 - CLAUDIO CRESPO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿Y cómo termina este proceso después de seis años?

Con una absolución unánime. Pero con un daño enorme. Estuve 420 días preso. Mi imagen quedó dañada. Mi familia sufrió. Yo solidarizo con Gatica, pienso en sus padres, y a veces converso con mi esposa y le digo qué difícil debe ser quedar ciego, pero yo siempre sostuve que aquí hubo un error institucional grave, y que alguien debía hacerse responsable por haber autorizado y entregado una munición defectuosa. El tribunal analizó mi conducta individual, pero el contexto institucional es clave. Yo nunca quise dañar a nadie. Nunca disparé con intención de herir. Hice lo que me ordenaron hacer, con los medios que me entregó el Estado.

¿Qué te deja todo esto?

Que la verdad tarda, pero llega. Pero el costo es altísimo. Y que si el Estado no se hace cargo de sus errores institucionales, vuelve a cargar toda la responsabilidad en quienes están en la primera línea.