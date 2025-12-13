CMF alerta por apps y sitios web de préstamos fraudulentos: PDI explica cómo operan y entrega recomendaciones

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una nueva alerta pública dirigida a usuarios y consumidores por la existencia de aplicaciones móviles y sitios web que ofrecen préstamos rápidos sin contar con autorización para operar en el sistema financiero. Según informó el organismo, estas plataformas funcionarían al margen de la normativa vigente y podrían estar incurriendo en prácticas como el cobro de intereses excesivos y mecanismos de cobranza abusivos.

En este contexto, la CMF presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables del funcionamiento de estas plataformas, advirtiendo que, al no estar registradas ni supervisadas, no entregan garantías sobre el manejo de datos personales, el cálculo de intereses, la legalidad de los contratos ni la transparencia de los cobros.

A propósito de esta alerta, el subinspector Nicolás Arratia, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la PDI, explicó que este tipo de estafas suele operar a través de ofertas difundidas en internet que prometen créditos inmediatos, con escasos requisitos o sin evaluación del historial crediticio. De acuerdo con la policía, el objetivo es obtener pagos anticipados o acceder a información personal y bancaria de las víctimas.

Desde la PDI recomendaron verificar siempre si la entidad que ofrece el crédito está autorizada para operar, lo que puede revisarse en el sitio web de la CMF (www.cmf.cl). Asimismo, llamaron a desconfiar de ofertas que resulten demasiado convenientes, como p réstamos sin requisitos o con tasas de interés inusualmente bajas, y a no realizar pagos por adelantado por conceptos como comisiones, seguros o gastos de gestión.

Además, se reiteró la importancia de proteger los datos personales y bancarios, evitando entregarlos a plataformas no verificadas, y de denunciar ante la PDI en caso de haber sido víctima del delito o de detectar una página o aplicación fraudulenta.

En tanto, las plataformas alertadas por la CMF corresponden a Banacredi – Préstamo Rápido (app), App Inti Préstamo, App Préstamos Rápidos – App GanaFácil – Préstamos Rápidos, App Rapiluka – Préstamos Rápidos, App Saco Fácil y App Préstamos Rápidas – Alta Cuantía.