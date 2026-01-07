Coaniquem hace positivo balance tras año nuevo: solo siete menores con quemaduras y los casos bajan un 90% desde el 2000

En el marco del cierre de la campaña “No más Fuegos Artificiales”, la fundación Coaniquem, entregó los datos recolectados por el Centro de Vigilancia Epidemiológica que, durante el último mes, documentó siete casos de niños lesionados por el uso de pirotecnia.

La iniciativa de la institución, según ellos, ha logrado reducir en un 90% las quemaduras por fuegos artificiales en menores de 15 años desde que se promulgó la Ley 19.680 en el 2000, la cual prohíbe la comercialización, distribución y uso de fuegos artificiales en Chile.

Según explicaron, cada año, Coaniquem realiza esta iniciativa en colaboración con más de 1.000 establecimientos de salud públicos y privados.

El director de extensión, docencia, investigación y asuntos internacionales de Coaniquem, Orlando Flores, realizó una positiva reflexión respecto a las cifras registradas, pero recalcó que “aspiramos a que no exista un solo caso de niños quemados por fuegos artificiales en Chile y no dejaremos de trabajar hasta que eso sea realidad”.

Según informó la institución, este año la cifra se mantuvo respecto al año anterior y de los siete casos, cinco pertenecen a la Región Metropolitana y dos a las regiones de Antofagasta y Coquimbo. Todos son niños que resultaron con lesiones en sus extremidades tras la manipulación de fuegos artificiales.

Por su parte, el director de logística de Carabineros de Chile, general Patricio Yáñez, constató que “en los últimos cuatro años, hemos incautado un millón treinta y cuatro mil unidades de fuegos artificiales. Esto nos lleva a redoblar esfuerzos, y estar permanentemente en contacto y fiscalizando sobre todo en periodos estacionales, donde hay un comportamiento fuerte y alta demanda de estos elementos que son prohibidos por la ley”.

Las autoridades recalcaron la importancia de mantener y reforzar la prevención del incumplimiento a la normativa vigente que prohíbe los fuegos artificiales de uso doméstico con el fin de proteger la salud y la vida de los menores.