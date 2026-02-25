SUSCRÍBETE
    Nacional

    Comienza la fase final del desalojo del Campamento Dignidad en La Florida

    El operativo viene a continuar con el desalojo ocurrido en octubre de 2025. El operativo municipal se realiza en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana, Carabineros de Chile, la PDI y el Serviu Metropolitano.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este miércoles se lleva a cabo la segunda fase -y final- del desalojo del Campamento Dignidad, emplazado en Quebrada de Macul, en la comuna de La Florida.

    El operativo, que viene a continuar con el desalojo ocurrido en octubre de 2025, es llevado a cabo por personal municipal y se realiza en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana, Carabineros de Chile, la PDI y el Serviu Metropolitano.

    Cabe destacar que esta toma se encuentra a 30 metros del canal San Carlos, siendo una zona de riesgo de aluvión.

    Según explicó el Coronel Ignacio Toledo, Prefectura Santiago Cordillera, durante la mañana de este miércoles, “se ha planificado un servicio para poder estar presente estos tres días y asegurar que el desalojo se haga en completa normalidad”.

    De acuerdo a lo que agregó, en el lugar se encuentra “personal especializado de Control del Orden Público (COP), personal de GOPE y también personal especializado de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas como también de personal territorial de la Prefectura Cordillera y de las distintas unidades de la zona de Santiago Oeste”.

    Además explicó que el desalojo no afectaría el tránsito en el sector.

    Este desalojo fue formalizado mediante el Decreto Alcaldicio N° 7.128, el cual se publicó en el Diario Oficial el pasado 30 de octubre de 2025.

    Previo al desalojo, se llevaron a cabo en el lugar una serie de operativos sociales, los cuales incluyeron 310 informes presentados ante el Serviu, 62 subsidios habitacionales asignados —14 ya aplicados— y la revisión de 200 nuevos casos que podrían acceder a subsidio de arriendo.

    A raíz del desalojo, desde la municipalidad implementará un albergue transitorio de 72 horas con capacidad inicial para 50 personas, ampliable a 100.

