    Nacional

    Comisión de Educación del Senado aprueba en particular proyecto de ley sobre convivencia escolar

    El proyecto aprobado considera la creación del Programa de Bienestar Socioemocional Escolar, cuyo objetivo será fomentar y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes que cursen desde tercero básico hasta tercero medio en los establecimientos educacionales públicos y particular subvencionado.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Esta jornada la comisión de Educación del Senado aprobó y despachó en particular las indicaciones del proyecto, que se encuentra en segundo trámite, sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas.

    La iniciativa tiene por objetivo el prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales.

    El proyecto considera la creación del Programa de Bienestar Socioemocional Escolar, nuevas atribuciones para la JUNAEB -que estará a cargo de implementar y desarrollar este programa- y la creación de un Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar integrado por cinco miembros.

    Este consejo va a tener a su cargo toda una política que tiene que ver con la creación de talleres extracurriculares que permitan el desarrollo más integral de nuestros jóvenes y, a su vez, permiten mejorar la convivencia escolar.

    Entre las indicaciones votadas, se definió que no se puede aplicar la medida de expulsión y cancelación en la educación parvularia, pudiendo ser aplicada desde 1° básico hasta 4° medio, siendo rechazada la medida que pretendía que la medida expulsión solo fuese aplicada a partir de 5° básico.

    Asimismo, también se aprobó una indicación que regula los dispositivos tecnológicos que pueden estar presentes en los establecimientos educacionales para la seguridad -como los pórticos- , lo que permite precisar los criterios y también definir el procedimiento en virtud del cual los establecimientos educacionales van a poder implementar estos dispositivos tecnológicos si así lo quisiesen.

    “Una innovación súper importante"

    Durante la discusión, el senador Felipe Kast (Evópoli) destacó lo legislado, apuntando que “hoy se está cumpliendo un compromiso”, ya que con este proyecto se está haciendo "una innovación súper importante", ya que trata de un programa gradual a 10 años que va a tener del orden de 300 millones de dólares,

    “Hoy día cuando todos nos llenamos la boca de que la seguridad es lo más importante y que tenemos que hacernos cargo en serio de la seguridad en Chile, todos los que han estudiado el tema de la seguridad en serio saben, los académicos, los investigadores, que si no actuamos en serio en prevención y de darle a los niños y niñas oportunidades sustantivas en el proceso educativo es difícil que no llegue la carrera criminal o el narco a ofrecerles esa pertenencia, esa protección”, señaló.

    Y con este proyecto, que está dentro del marco de convivencia escolar, entregará a los colegios estas comunidades deportivas, culturales, musicales y que tendrá un rol tremendamente relevante para los estudiantes.

    Asimismo, el senador Jaime Quintana (PPD) destacó este proyecto permite hacerse cargo de lo que muchos invitados les plantearon durante la discusión, “que se necesitaban más herramientas, más tiempo para otras actividades, además de lo lectivo, de lo formativo, también es formativo estas disciplinas”, ya que “todo lo que es el arte, la música, el deporte, es fundamental”.

    En esto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo señaló que se sumaba “a la felicidad que provoca el dar estos pasos”, destacando la discusión que Junaeb quede a cargo de este programa.

    “Cuando hablamos de los útiles escolares, cuando hablamos de las ayudas técnicas, cuando hablamos de otros programas tan importantes como Habilidades para la Vida, estamos hablando de salud mental, estamos hablando de ese tipo de cosas. Entonces creo que era el lugar más adecuado para que el Programa de Bienestar Socioemocional comenzara a dar sus primeros pasos (en Junaeb)”, apuntó.

    Qué es el Programa de Bienestar Socioemocional Escolar

    El Programa de Bienestar Socioemocional Escolar tendrá como objeto fomentar y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes que cursen desde tercero básico hasta tercero medio en los establecimientos educacionales públicos y particular subvencionado.

    El programa se desarrollará en forma voluntaria y se ejecutará a través de la realización de talleres deportivos, culturales, científicos o afines, desarrollados por personas jurídicas sin fines de lucro; mientras que la administración e implementación del programa estará a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la que contemplará en su estructura una División de Bienestar Socioemocional.

    Se establece que el jefe de la División será por sistema de Alta Dirección Pública y su nombramiento debe ser ratificado por el Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar.

    Dicho Consejo estará integrado por cinco profesionales de reconocida experiencia en las áreas de políticas públicas, educación, bienestar educativo y/o convivencia escolar; durarán seis años en sus cargos y serán nombrados alternadamente cada tres años por el Presidente de la República y ratificados por el Senado por la mayoría de sus miembros en ejercicio.

    La Comisión también aprobó cuales serán las atribuciones del Consejo, las causales de cesación de los consejeros, las incompatibilidades y las normas de funcionamiento.

