Cómo operaba la sargento de Carabineros imputada por el millonario robo a Brinks en Rancagua, según la Fiscalía

Esta jornada, el Juzgado de Garantía de Rancagua dejó en prisión preventiva a la sargento 1° de Carabineros, Claudia Bustamante (47), por su vinculación con la banda que perpetró el robo millonario de una sucursal de Brinks en Rancagua, el 16 de agosto de 2024.

La Fiscalía formalizó a la ahora excarabinera por los delitos de robo con intimidación y asociación criminal , tanto por el ilícito que afectó a Brinks, como por un intento de robo de casi $24 mil millones a la empresa Prosegur en Rancagua en febrero de 2024.

La uniformada, apodada “la jefa” o “la mami” por el grupo criminal, fue detenida el jueves en Rancagua en el marco de la investigación del robo a Brinks, hecho donde la banda criminal que lideraba -que incluía a cinco excarabineros- habría sustraído más de $11 mil millones desde la sucursal de la empresa de valores.

Y tras la formalización de este viernes, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, Carlos Fuentes, entregó detalles de cómo operaba Bustamante y las precauciones extremas que adoptaba para cubrir sus pasos y evitar así ser vinculada con los robos.

El persecutor relevó que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los imputados de ambas causas, incluida Bustamante, estarían vinculados.

“En Prosegur fue el procedimiento o la investigación donde nacen los primeros antecedentes, pero no teníamos nada todavía muy concreto. Luego, cuando se destapa que había participación de carabineros en Brinks, y llegan los primeros cinco detenidos de carabineros, sale con mayor claridad que había alguien que lideraba este grupo de carabineros, y que corresponde a la sargento o ahora exsargento de Carabineros que pasó a control de detención”, indicó el fiscal Fuentes.

Respecto de las pruebas que maneja el Ministerio Público para buscar la condena de la exsargento Bustamante, el perscutor relevó que “ en ambos ilícitos tenemos declaración de carabineros o excarabineros que están formalizados, pero también de otros, podríamos decir, imputados civiles que están formalizados, unidos a antecedentes periféricos que van respaldando la imputación de la Fiscalía, como estos mensajes donde señalan qué cosas van a hacer, qué cosas va a autorizar ‘la jefa’ o ‘la mami’, como le decían a ellos”.

Sin embargo, la excarabinero solo acudía esporádicamente a reuniones con el resto de la banda y, cuando lo hacía, tomaba precauciones para cubrir sus pasos, de acuerdo con declaraciones de siete imputados, incluyendo a cinco excarabineros.

“Todos coinciden, tanto los que fueron uniformados como los que no, que ella era bien despierta en el sentido de que no se dejaba filmar, nunca quiso recibir ningún celular de esos transitorios que ocupan para cometer los delitos, en las reuniones si ella veía un celular se daba vuelta y daba a la espalda, si veía algo extraño no se bajaba del vehículo, y por eso en algunos casos hizo videollamadas desde el celular de otro de los imputados” , sostuvo el fiscal fuentes.

Agregó que la sargento “en una de las reuniones se quedó en el vehículo y en otras sí compareció, pero en aquellos lugares donde ella sabía que no había cámaras y que no había nadie filmando. Por eso es que no hay un registro gráfico, a diferencia de los otros cinco excarabineros”.

Sobre la posible participación de más uniformados en los hechos investigados, la autoridad del Ministerio Público indicó: “Si pueden leer entre líneas la audiencia, se menciona a un carabinero más que podría estar involucrado y que se está aún investigando”.

Tras esto, recordó que por el caso ya van 32 formalizados y que existen otras tres personas con orden de detención. “Hasta que nos de el plazo, nosotros vamos a seguir viendo si podemos poder pesquisar, determinar y detener a todos los que estuvieron involucrados”, sostuvo.

Relación con robo a Prosegur

El fiscal de alta complejidad destacó que tanto en el intento de robo a Prosegur y el ilícito que afectó a Brinks, los grupos actuaron bajo la misma dinámica.

“Lo curioso, o lo que es coincidente más que curioso, es que las dinámicas en el robo ProSegur, con la dinámica de Brinks, la única diferencia está en la forma en que se iban a hacer del dinero: en un caso por túnel, en otro con intimidación (...) pero todo el resto es exactamente igual. Se les da dinero a los excarabineros para engancharlos, se les promete una recompensa por participar, se organizan, se establecen cuáles son los turnos, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las vías de huida. Hay personas que se repiten tanto en uno como en otro delito, y además tenemos un dato no menor, que uno de los sujetos que declara dice: ‘mire, yo la verdad, en todos los robos grandes, siempre estoy con ella (la sargento Bustamante) y con ese grupo.

Agregó que “ hay un sujeto que ya está condenado en Prosegur, que también participa en Brinks, que está con orden de detención; en ambos está un funcionario o exfuncionario de Carabineros (de apellido) Pereira, y en ambos está también la sargento o exsargento primero” .

Respecto de la participación de la exuniformada en el robo a Brinks, indicó que los datos entregados por otros imputados “vinieron a corroborar los indicios que teníamos. Veníamos con indicios, aproximadamente, desde octubre de 2024, cuando se logran extraer ciertas conversaciones entre un sujeto que se llama Aníbal, que está condenado en Prosegur, con Pereira, que es uno que está en prisión preventiva”.

Sin embargo, sostuvo que tales indicios debían ser reforzados para presentar la acusación contra la sargento Bustamante.

“Como no hay imágenes, ¿quiénes son los únicos que podrían decirnos que ella estaba o no? Son las personas que estaban en esas reuniones y son las personas que ejecutaron. Y todos, en distintos momentos de la historia de esta causa, han dicho siempre ‘la jefa’, ‘la mami’; algunos la han reconocido en set fotográfico, sobre todo los que no sabían los nombres y los otros han dicho directamente quién es, por nombre”.

El rol de la sargento

Respecto del rol que le cabía a la exuniformada en la organización criminal, relevó que era ella quien autorizaba el actuar de los otros excarabineros implicados.

Al respecto, recordó que en esta banda “hay un grupo que viene de la Región Metropolitana, Cerro Navia y otra comuna más. Ellos se juntaron con otros delincuentes de acá de Rancagua, ahí hay un segundo grupo. El tercer grupo está en el propio Brinks, donde tenemos a dos personas que trabajaban en ese día. Y el cuarto grupo es el grupo de carabineros activos en esa época”.

Y, en ese marco, el fiscal Fuentes relevó que “en ese grupo de carabineros activos, todos coinciden, incluso los mismos carabineros que actuaron, que la líder, la que autorizaba, la que daba el pase, la que decía sí o no y además visaba las acciones, es la funcionaria que hoy día fue formalizada. Por eso le decían ‘la jefa’”, cerró.