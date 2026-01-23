Excarabinera vinculada al millonario robo de Brinks en Rancagua queda en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Rancagua determinó durante la jornada de este viernes la medida cautelar de prisión preventiva para la sargento 1° de Carabineros, Claudia Bustamante (47), uniformada vinculada a la banda que perpetró el robo millonario de una sucursal de Brinks en Rancagua, el 16 de agosto de 2024.

Fiscalía le imputó los delitos de robo con intimidación y asociación criminal por dos hechos: el robo a Brinks y un intento de robo de casi $24 mil millones a la empresa Prosegur en Rancagua en febrero de 2024, unos meses antes de que se concretara el hurto de la empresa de valores. Los imputados de ambas causas, incluida Bustamante, estarían vinculados.

La uniformada, apodada “la jefa” o “la mami” por el grupo criminal, fue detenida durante el jueves en Rancagua en el marco de la investigación del robo de Brinks, hecho donde la banda criminal que lideraba habría sustraído más de $11 mil millones desde la sucursal de la empresa de valores.

Tras la detención, la Prefectura de Carabineros Cachapoal informó sobre la desvinculación de la uniformada, quien se desempeñaba en la Subcomisaria Diego Portales de Rancagua.

En este caso, investigado por Carabineros, ya se ha formalizado a 20 personas y continúan las diligencias para encontrar la totalidad del dinero sustraído.

El plazo de la investigación del caso Brinks cierra el 16 de febrero.