    Nacional

    Cómo se desarrollaron los hechos que mantienen a un carabinero al borde de la muerte en Puerto Varas

    El sargento 2° Javier Figueroa se mantiene con muerte cerebral en el Hospital de Puerto Montt.

    Por 
    Javiera Ortiz
    NICOLAS KLEIN/ATON

    Según información preliminar de Carabineros, eran las seis de la mañana de este miércoles, cuando personal policial -a cargo del sargento 2º Javier Figueroa Manquemilla- acudió a las líneas férreas, a la altura de Pasaje Uno con calle Nicanor García, al sur-este de Puerto Varas, en el marco de un procedimiento de control a personas en estado de ebriedad en el lugar.

    Al llegar los policías, sujetos sin identificar habrían efectuado dos disparos en dirección al personal uniformado, impactando a uno de ellos que se había bajado del vehículo. Al no recibir comunicación radial, su acompañante se aproximó al sitio del suceso y verificó que Figueroa había recibido el impacto de una bala a la altura de la frente, cayendo a una zanja.

    NICOLAS KLEIN/ATON

    El funcionario fue asistido en el lugar por personal del SAMU local y, dada su gravedad, a los minutos fue trasladado al hospital base de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder. Horas más tarde, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que el sargento 2° Figueroa se mantenía con muerte cerebral.

    El ataque a Carabineros causó conmoción. El general Araya anunció su viaje a la zona una que concluido en cambio de mando en el Congreso Nacional, mientras que el aún presidente electo José Antonio Kast dispuso el viaje de la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, también una vez concluya la ceremonia en Valparaíso.

    El fiscal Marcelo Maldonado, vocero de la Fiscalía Regional de los Lagos, informó que el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la región, liderará la investigación en torno al homicidio frustrado del carabinero.

    Maldonado detalló que el funcionario “junto a otros colegas de éste realizaban servicio de patrullaje y concurrieron hasta un sector de la comuna de Puerto Varas cercano a la línea férrea para realizar un control policial, instancia en que el funcionario recibió al menos un disparo que impactó la zona de la cabeza”.

    La Fiscalía instruyó a equipos de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros para realizar las diligencias tendientes a esclarecer “la dinámica de los hechos y quién sería el autor o autores del mismo”, indicó el fiscal vocero.

    Desde la institución policial informaron que el sargento segundo es casado con una funcionaria su mismo grado y tiene un hijo de 7 años.

