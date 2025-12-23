Comunidad Judía en Chile rechaza manifestación a favor de Hamas durante celebración de Jánuca en Puerto Montt

Este lunes, la Comunidad Judía en Chile expresó su “enérgico” rechazo al despliegue de banderas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) durante la celebración de la festividad de Jánuca en la ciudad de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

“Es especialmente grave que una ceremonia estrictamente religiosa haya sido intervenida con consignas políticas y, de manera aún más alarmante, con banderas de Hamas, organización considerada mundialmente de carácter terrorista” , indicó la organización a través de un comunicado.

Los hechos se registraron esta jornada en la costanera de Puerto Montt, donde un solitario manifestante mostró una bandera de la organización palestina, en el marco de esta actividad organizada por comunidades cristianas evangélicas que apoyan a Israel.

Desde la Comunidad Judía afirmaron que “la exhibición de banderas y símbolos vinculados a una organización terrorista durante una ceremonia religiosa vulnera derechos fundamentales garantizados por el ordenamiento jurídico chileno. en particular la libertad de conciencia y de culto, la integridad psíquica y el derecho a la igualdad y no discriminación consagrados en el articulo 19 N°5 1, 2 y 6 de la Constitución de la República”.

Asimismo, señalaron que la conducta puede constituir un acto de discriminación arbitraria según la Ley N°20.609, al implicar hostigamiento e intimidación.

Así, hicieron un llamado a toda la sociedad chilena a condenar el terrorismo, el antisemitismo y cualquier forma de discriminación, e instaron a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para resguardar el pleno respeto a la Constitución y al Estado de Derecho.