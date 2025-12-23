SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Comunidad Judía en Chile rechaza manifestación a favor de Hamas durante celebración de Jánuca en Puerto Montt

    Manifestante levantó una bandera del Movimiento de Resistencia Islámica durante un acto de celebración de esta festividad judía.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Este lunes, la Comunidad Judía en Chile expresó su “enérgico” rechazo al despliegue de banderas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) durante la celebración de la festividad de Jánuca en la ciudad de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

    “Es especialmente grave que una ceremonia estrictamente religiosa haya sido intervenida con consignas políticas y, de manera aún más alarmante, con banderas de Hamas, organización considerada mundialmente de carácter terrorista”, indicó la organización a través de un comunicado.

    Los hechos se registraron esta jornada en la costanera de Puerto Montt, donde un solitario manifestante mostró una bandera de la organización palestina, en el marco de esta actividad organizada por comunidades cristianas evangélicas que apoyan a Israel.

    Desde la Comunidad Judía afirmaron que “la exhibición de banderas y símbolos vinculados a una organización terrorista durante una ceremonia religiosa vulnera derechos fundamentales garantizados por el ordenamiento jurídico chileno. en particular la libertad de conciencia y de culto, la integridad psíquica y el derecho a la igualdad y no discriminación consagrados en el articulo 19 N°5 1, 2 y 6 de la Constitución de la República”.

    Asimismo, señalaron que la conducta puede constituir un acto de discriminación arbitraria según la Ley N°20.609, al implicar hostigamiento e intimidación.

    Así, hicieron un llamado a toda la sociedad chilena a condenar el terrorismo, el antisemitismo y cualquier forma de discriminación, e instaron a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para resguardar el pleno respeto a la Constitución y al Estado de Derecho.

    Más sobre:Comunidad JudíaJánucaPuerto MonttHamasIsraelPalestina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a dos sujetos por robo de dos camiones en Pudahuel: retuvieron y agredieron al conductor de una de las máquinas

    En el marco de su viaje a Ecuador: Kast aprovecha escala en Lima y sostiene cita con canciller peruano

    Trump eleva tensión con Dinamarca por Groenlandia: “La necesitamos para la seguridad nacional”

    Presidente de EE.UU. anuncia construcción de nueva flota con acorazados “clase Trump”

    Presidente Boric inaugura Centro Espacial Nacional (CEN) en Cerrillos: permitirá construir 8 satélites en el corto plazo

    Jeannette Jara reaparece tras la derrota presidencial en reencuentro con su equipo de campaña

    Lo más leído

    1.
    “Son un ejemplo e inspiración”: Presidente Boric condecora a miembros de las FF.AA., PDI y Carabineros

    “Son un ejemplo e inspiración”: Presidente Boric condecora a miembros de las FF.AA., PDI y Carabineros

    2.
    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    3.
    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    4.
    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    5.
    La mano de Boric detrás del nombramiento de Patricia Muñoz en la Defensoría de Víctimas y las resistencias que genera su designación

    La mano de Boric detrás del nombramiento de Patricia Muñoz en la Defensoría de Víctimas y las resistencias que genera su designación

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    Detienen a dos sujetos por robo de dos camiones en Pudahuel: retuvieron y agredieron al conductor de una de las máquinas
    Chile

    Detienen a dos sujetos por robo de dos camiones en Pudahuel: retuvieron y agredieron al conductor de una de las máquinas

    En el marco de su viaje a Ecuador: Kast aprovecha escala en Lima y sostiene cita con canciller peruano

    Comunidad Judía en Chile rechaza manifestación a favor de Hamas durante celebración de Jánuca en Puerto Montt

    Exgerente general de Sartor AGF acude a tribunales para revocar histórica multa de la CMF
    Negocios

    Exgerente general de Sartor AGF acude a tribunales para revocar histórica multa de la CMF

    CChC pronostica el fin de la crisis del mercado inmobiliario para 2026 si se amplía el subsidio a la tasa hipotecaria

    Informe técnico pedido por el CFA concluye que pago del FES no es un “activo financiero” del Fisco

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto
    Tendencias

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U
    El Deportivo

    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U

    Paqui Meneghini le gana el gallito a Paiva: Azul Azul se decide por el técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado
    Cultura y entretención

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

    De película: revelan la duración del esperado final de Stranger Things

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

    Trump eleva tensión con Dinamarca por Groenlandia: “La necesitamos para la seguridad nacional”
    Mundo

    Trump eleva tensión con Dinamarca por Groenlandia: “La necesitamos para la seguridad nacional”

    Presidente de EE.UU. anuncia construcción de nueva flota con acorazados “clase Trump”

    La grave epidemia de enfermedades virales que agrava el colapso sanitario de Cuba

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida