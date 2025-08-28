SUSCRÍBETE
La Tercera
Nacional

Con más sedes a nivel nacional: Junaeb y Transportes lanzan red de atención de la TNE con 41 puntos en todo el país

Las oficinas comenzarán su atención el lunes 1 de septiembre y los estudiantes podrán realizar diversos trámites como revalidación anual o reposición de la tarjeta.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) junto con la Subsecretaría de Transportes encabezaron el lanzamiento de una nueva red de atención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) con 41 puntos a nivel nacional.

En la instancia, participaron el subsecretario de Transportes, Jorge Daza; la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio; y la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia. Las nuevas oficinas comenzarán a operar desde el lunes 1 de septiembre.

La red suma 10 nuevos puntos de atención, los cuales están en Calama, Illapel, Quillota, Melipilla, Talagante, Colina, Angol, La Unión, Palena y Coyhaique, y en total son 41 oficinas, con espacios más cómodos y mejor conectados. En conjunto, los espacios suman más 3.000 metros cuadrados, triplicando la superficie anterior.

La directora nacional de Junaeb destacó que “desde el 1 de septiembre, las y los estudiantes contarán con una Red de Atención TNE renovada y fortalecida. (...) Este cambio, que representa una inversión de más $ 10 mil millones de pesos, traerá una mejor experiencia para los beneficiarios, en especial para aquellos que podrán hacer sus trámites sin tener que realizar grandes desplazamientos”.

Por su parte, el subsecretario Daza, expresó que: “Desde la Subsecretaría de Transportes valoramos este avance que facilita la validación de la TNE, acercando esta política pública a millones de familias. Como Gobierno, seguimos modernizando el transporte público en todo Chile”.

Junto con ello, reiteró que “la TNE se usa los 365 días del año, 24 horas, y su fiscalización corresponde al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, no a los conductores”.

En tanto, la directora de Transporte Público Metropolitano indicó que: “En Santiago, 1 de cada 4 transacciones que se realizan es con esta tarjeta. Por ello reforzamos el llamado a los y las estudiantes a hacer un buen uso de ella”.

Cabe señalar que en la red de atención - y en las nuevas oficinas- se podrán realizar trámites como la captura fotográfica para obtener el beneficio por primera vez, la revalidación anual, la reposición en caso de pérdida, robo o deterioro, el bloqueo de la tarjeta y la actualización de datos.

Diez nuevos puntos de atención

En tanto, los 10 puntos adicionales de atención se encuentran en Calama, Illapel, Quillota, Melipilla, Talagante, Colina, Angol, La Unión, Palena y Coyhaique. Estos permitirán a estudiantes realizar sus trámites sin recorrer grandes distancias.

Por ejemplo, en Illapel ya no será necesario viajar más de 250 kilómetros hasta La Serena, y en Palena se evitará un traslado de casi 10 horas a Puerto Montt. El listado completo de oficinas y sus direcciones está disponible en la página de Junaeb.

Por último, se detalló que para facilitar la transición operativa de este cambio de red de atención se fijó un calendario de cierre temporal. Por ello, las antiguas oficinas TNE suspendieron su atención entre el 27 y el 29 de agosto.

