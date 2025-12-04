Con riesgo de propagación a viviendas: declaran alerta roja en Paredones por incendio forestal
Desde Conaf confirmaron que los recursos desplegados son cinco brigadas, un técnico, tres camiones cisterna, dos aviones cisterna, tres helicópteros, un avión de coordinación, una maquinaria pesada; además de personal de Bomberos.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Paredones, región de O’Higgins, debido a un incendio forestal que afecta el sector de Panilongo.
De acuerdo con información proporcionada por Corporación Nacional Forestal (Conaf), se encuentra activo el incendio forestal denominado “Panilongo”, de la comuna de Paredones, afectando cinco hectáreas de vegetación.
“Incendio presenta amenaza inminente a ocho viviendas, ubicadas en el sector a una distancia aproximada de tres metros”, indicaron desde Senapred.
Por su parte, desde Conaf confirmaron que los recursos desplegados para combatir el siniestro son cinco brigadas, un técnico, tres camiones cisterna, dos aviones cisterna, tres helicópteros, un avión de coordinación, una maquinaria pesada de Conaf; además de personal de Bomberos.
