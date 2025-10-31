OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Con talleres y rutas nocturnas: Cementerio General abre sus puertas para conmemorar el “Día de los Muertos”

Las actividades comenzarán este viernes 31 de octubre y se espera la presencia de alrededor de 150 mil personas.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Cementerio-General-ok.jpg

Desde este viernes 31 hasta el sábado 1 de noviembre se realizará la celebración del “Día de los Muertos” en el Cementerio General de Recoleta.

A partir de las 10.00 de la mañana de este viernes se efectuarán actividades en la Plaza La Paz y al interior del cementerio.

La programación contará con ferias de expositores, de gastronomía y artesanías. Además habrán talleres de confección de máscaras, de catrinas en miniatura, shows musicales, ballet, rutas nocturnas en el cementerio, entre otras actividades.

De acuerdo al municipio, para estos dos días se espera la presencia de alrededor de 150 mil personas, concentrándose cerca de 80 mil participantes el sábado 1 de noviembre.

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, destacó que “queremos que el Cementerio General sea un lugar donde la comunidad se reencuentre con su historia y con la memoria de sus seres queridos desde la alegría, la cultura y el respeto. Este ‘Día de los Muertos’ es una invitación a celebrar la vida y a compartir nuestras tradiciones”.

Este evento fue organizado por el Cementerio General, en coordinación con la Corporación de Cultura y Deportes de Recoleta y la Municipalidad de Recoleta.

El delegado presidencial, Gonzalo Durán, sumó que en temas de seguridad habrá en los parques y cementerios “una dimensión policial distinta a la relacionada con la seguridad pública”.

“Estamos trabajando con la Prefectura de Tránsito para que en los parques y cementerios hayan entidades reguladoras para la aglomeración vehicular”, explicó.

Respecto a los motociclistas que pueden “generar una gran cantidad de ruidos molestos y problemas de riesgo vial, hemos hecho un llamado a que la gente no concurra a esta iniciativa. Vamos a desplegar capacidades policiales para fiscalizar una acción de esta naturaleza, para sancionar, multar a todos quienes participen de actividades de este tipo”.



Más sobre:Cementerio General de RecoletaDía de los muertosPlaza La PazRecoleta

Portada del dia

