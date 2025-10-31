Con talleres y rutas nocturnas: Cementerio General abre sus puertas para conmemorar el “Día de los Muertos”

Desde este viernes 31 hasta el sábado 1 de noviembre se realizará la celebración del “Día de los Muertos” en el Cementerio General de Recoleta.

A partir de las 10.00 de la mañana de este viernes se efectuarán actividades en la Plaza La Paz y al interior del cementerio.

La programación contará con ferias de expositores, de gastronomía y artesanías. Además habrán talleres de confección de máscaras, de catrinas en miniatura, shows musicales, ballet, rutas nocturnas en el cementerio, entre otras actividades.

De acuerdo al municipio, para estos dos días se espera la presencia de alrededor de 150 mil personas, concentrándose cerca de 80 mil participantes el sábado 1 de noviembre.

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, destacó que “queremos que el Cementerio General sea un lugar donde la comunidad se reencuentre con su historia y con la memoria de sus seres queridos desde la alegría, la cultura y el respeto. Este ‘Día de los Muertos’ es una invitación a celebrar la vida y a compartir nuestras tradiciones”.

Este evento fue organizado por el Cementerio General, en coordinación con la Corporación de Cultura y Deportes de Recoleta y la Municipalidad de Recoleta.

El delegado presidencial, Gonzalo Durán, sumó que en temas de seguridad habrá en los parques y cementerios “ una dimensión policial distinta a la relacionada con la seguridad pública”.

“Estamos trabajando con la Prefectura de Tránsito para que en los parques y cementerios hayan entidades reguladoras para la aglomeración vehicular”, explicó.