SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Conaf reporta más de 42 mil hectáreas afectadas por incendios forestales en el centro-sur del país

    19 incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional, sin embargo, la atención se posa sobre la evolución de estos en las zonas de Ñuble y Biobío, las más afectadas por los siniestros que comenzaron hace exactos siete días.

    Por 
    Sebastián Yeza
    LUKAS JARA/ATON CHILE

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó más de 42 mil hectáreas afectadas por incendios forestales en el centro-sur de Chile, en un informe emanado durante la tarde de este sábado.

    El organismo confirmó que, hasta las 15.00 horas, se contabilizaban 59 siniestros activos; 2.697 extinguidos; un total de 2.756 en la actual temporada; y 69 incendios vigentes registrados. En tanto, se reportaron, preliminarmente, más de 42 mil hectáreas, las cuales están en proceso de validación técnica.

    Igualmente, la Conaf precisó que se mantenían 19 incendios en combate, y en lo que va de jornada, la atención de las autoridades se posaba sobre los incendios Ránquil Grande, Noncoda La Suerte, Loncoñay, Fundo El Gomero, San Carlos 3, Las Lomas de San Manuel, Santa Carolina, Monte Negro II, Vega Redonda, Rucahue Sur y Trinitarias.

    Conaf reporta más de 42 mil hectáreas afectadas por incendios forestales en el centro-sur del país LUKAS JARA/ATON CHILE

    Por otra parte, durante este sábado, el Presidente Gabriel Boric reforzó el llamado a la coordinación con el entrante gobierno del presidente electo José Antonio Kast, con el fin de que “hagamos una sana transición, que no haya ningún tipo de vueltas atrás en el sentido de perder tiempo”.

    El Mandatario agradeció el despliegue de funcionarios de la Conaf y la ayuda internacional que se ha sumado a las labores en el centro-sur del país.

    Y, junto con ello, el gobierno confirmó el pago de alrededor de 2.200 bonos de recuperación entre Ñuble y Biobío, por los incendios forestales.

    Situación en Maule, Ñuble y La Araucanía

    De acuerdo a lo señalado por la Conaf, en Ñuble los esfuerzos se posan en torno a combatir los incendios Monte Negro y San Lorenzo XVI, ambos localizados en la comuna de Quillón.

    Monte Negro, que se mantiene en combate desde hace exactos siete días, ha consumido al menos 1.500 hectáreas. Por su parte, San Lorenzo XVI, alcanza las 445 hectáreas afectadas.

    Al norte del Ñuble, en la Región del Maule, la situación de los incendios es menos severa. En Río Claro, el siniestro San Camilo 3 totaliza al menos 1.8 hectáreas; y en Yerbas Buenas, Santa Ana de Queri 2, solo 1 hectáreas.

    Más al sur, en La Araucanía, la situación más compleja está relacionada con el incendio Codihue, en Nueva Imperial, que ha afectado al menos 856 hectáreas.

    Eso mientras que los incendios Chufquén, en Traiguén; y Vega Redonda, en Vilcún; muestran la menos 2 decenas de hectáreas afectadas. Más incipientes son los casos de Troyo, en Lonquimay; y Pailahueque, en Ercilla, donde ninguno alcanza, de momento, las 2 hectáreas.

    Llamados de autoridades en el Biobío

    Conaf reportó, en su sitio web, que se mantenían en combate los incendios Trinitarias, Rancho Chico, San Lorenzo, Rucahue Sur, Colonia Santa Fe IV, Puente 7.

    La situación más compleja sigue siendo en Concepción, puesto que Trinitarias y Rancho Chico contabilizan 15.541 hectáreas y 7.231 hectáreas de superficie afectada, respectivamente.

    En Florida, el incendio San Lorenzo ha afectado 3.968 hectáreas; en Laja, Rucahue Sur concentra al menos 4.123 hectáreas; Colonia Santa Fe, en Los Ángeles, totaliza 405 hectáreas; y también en Florida, Puente 7 suma 70 hectáreas.

    Por su parte, en medio del trabajo de las autoridades y equipos de emergencia, se hizo un llamado a canalizar la ayuda a través de centros oficiales, debido a la alta congestión en accesos al Biobío.

    Conaf reporta más de 42 mil hectáreas afectadas por incendios forestales en el centro-sur del país

    El coronel Miguel Aguilar, de la Prefectura Talcahuano, indicó que había un alto flujo vehicular principalmente en la vía que une Concepción con Tomé y Dichato.

    Esto último debido a que “mucha gente quiere llegar de manera personal a entregar su apoyo y ayuda, lo que ha complicado la ruta principal”, indicó.

    Por lo anterior se han registrado cortes de tránsito y, en paralelo, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, comunicó que se dispuso del Centro de Acopio Isla Rocuant, en Talcahuano, como centro regional para recibir la ayuda.

    “Lo que buscamos es poder ordenar, hacer el bien y que la ayuda pueda llegar a todos”, indicó.

    Lee también:

    Más sobre:Incendios forestalesConafÑubleBiobíoIncendiosSiniestrosSenapredGabriel BoricSergio GiacamanAcopio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Foja cero

    Indagan muerte de niño de tres años en residencia de Mejor Niñez tras accidente en piscina

    Lo que se sabe hasta el momento de la muerte de un hombre en Minnesota por parte de ICE

    Fiscalía confirma identificación de todas las víctimas fatales por incendios forestales en el Biobío

    Formalizan a dos personas que provocaron incendio forestal en Cobquecura tras mala manipulación de galletera eléctrica

    Eventual presión: reportan que EE.UU. pediría a Chile declarar como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

    Lo más leído

    1.
    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    2.
    Eventual presión: reportan que EE.UU. pediría a Chile declarar como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

    Eventual presión: reportan que EE.UU. pediría a Chile declarar como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

    3.
    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    4.
    Hallan cuerpo durante labores de búsqueda de hombre desaparecido hace 15 días en El Carmen

    Hallan cuerpo durante labores de búsqueda de hombre desaparecido hace 15 días en El Carmen

    5.
    Sernapesca Valparaíso incauta más de una tonelada de recursos de pesca ilegal en operativo en Caleta Portales

    Sernapesca Valparaíso incauta más de una tonelada de recursos de pesca ilegal en operativo en Caleta Portales

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

    Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Indagan muerte de niño de tres años en residencia de Mejor Niñez tras accidente en piscina
    Chile

    Indagan muerte de niño de tres años en residencia de Mejor Niñez tras accidente en piscina

    Fiscalía confirma identificación de todas las víctimas fatales por incendios forestales en el Biobío

    Formalizan a dos personas que provocaron incendio forestal en Cobquecura tras mala manipulación de galletera eléctrica

    Un gabinete económico “atrevido”
    Negocios

    Un gabinete económico “atrevido”

    La última columna de Francisco Pérez Mackenna: “La virtud de las ideas”

    Foja cero

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    “Te voy a elegir en todas mis vidas, viejo”: el emotivo mensaje de Christian Garin tras el fallecimiento de su padre
    El Deportivo

    “Te voy a elegir en todas mis vidas, viejo”: el emotivo mensaje de Christian Garin tras el fallecimiento de su padre

    Con Paulo Díaz cada vez más lejos de la consideración: River Plate debuta en la Liga Argentina con triunfo ante Barracas

    Tras una breve etapa por Estados Unidos: Marcelo Morales retorna a Universidad de Chile en calidad de préstamo

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”
    Cultura y entretención

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    “Una verdadera representación de valentía”: cómo es el regreso de Michael J. Fox a la pantalla

    Lo que se sabe hasta el momento de la muerte de un hombre en Minnesota por parte de ICE
    Mundo

    Lo que se sabe hasta el momento de la muerte de un hombre en Minnesota por parte de ICE

    Trump arremete contra autoridades de Minnesota tras nuevo tiroteo de agentes migratorios en Mineápolis

    Hombre fallece tras recibir disparos de ICE durante manifestación en Minneapolis

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur