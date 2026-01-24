La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó más de 42 mil hectáreas afectadas por incendios forestales en el centro-sur de Chile, en un informe emanado durante la tarde de este sábado.

El organismo confirmó que, hasta las 15.00 horas, se contabilizaban 59 siniestros activos; 2.697 extinguidos; un total de 2.756 en la actual temporada; y 69 incendios vigentes registrados. En tanto, se reportaron, preliminarmente, más de 42 mil hectáreas, las cuales están en proceso de validación técnica.

Igualmente, la Conaf precisó que se mantenían 19 incendios en combate, y en lo que va de jornada, la atención de las autoridades se posaba sobre los incendios Ránquil Grande, Noncoda La Suerte, Loncoñay, Fundo El Gomero, San Carlos 3, Las Lomas de San Manuel, Santa Carolina, Monte Negro II, Vega Redonda, Rucahue Sur y Trinitarias.

Conaf reporta más de 42 mil hectáreas afectadas por incendios forestales en el centro-sur del país LUKAS JARA/ATON CHILE

Por otra parte, durante este sábado, el Presidente Gabriel Boric reforzó el llamado a la coordinación con el entrante gobierno del presidente electo José Antonio Kast, con el fin de que “hagamos una sana transición, que no haya ningún tipo de vueltas atrás en el sentido de perder tiempo”.

El Mandatario agradeció el despliegue de funcionarios de la Conaf y la ayuda internacional que se ha sumado a las labores en el centro-sur del país.

Y, junto con ello, el gobierno confirmó el pago de alrededor de 2.200 bonos de recuperación entre Ñuble y Biobío, por los incendios forestales.

Situación en Maule, Ñuble y La Araucanía

De acuerdo a lo señalado por la Conaf, en Ñuble los esfuerzos se posan en torno a combatir los incendios Monte Negro y San Lorenzo XVI, ambos localizados en la comuna de Quillón.

Monte Negro, que se mantiene en combate desde hace exactos siete días, ha consumido al menos 1.500 hectáreas. Por su parte, San Lorenzo XVI, alcanza las 445 hectáreas afectadas.

Al norte del Ñuble, en la Región del Maule, la situación de los incendios es menos severa. En Río Claro, el siniestro San Camilo 3 totaliza al menos 1.8 hectáreas; y en Yerbas Buenas, Santa Ana de Queri 2, solo 1 hectáreas.

Más al sur, en La Araucanía, la situación más compleja está relacionada con el incendio Codihue, en Nueva Imperial, que ha afectado al menos 856 hectáreas.

Eso mientras que los incendios Chufquén, en Traiguén; y Vega Redonda, en Vilcún; muestran la menos 2 decenas de hectáreas afectadas. Más incipientes son los casos de Troyo, en Lonquimay; y Pailahueque, en Ercilla, donde ninguno alcanza, de momento, las 2 hectáreas.

Llamados de autoridades en el Biobío

Conaf reportó, en su sitio web, que se mantenían en combate los incendios Trinitarias, Rancho Chico, San Lorenzo, Rucahue Sur, Colonia Santa Fe IV, Puente 7.

La situación más compleja sigue siendo en Concepción, puesto que Trinitarias y Rancho Chico contabilizan 15.541 hectáreas y 7.231 hectáreas de superficie afectada, respectivamente.

En Florida, el incendio San Lorenzo ha afectado 3.968 hectáreas; en Laja, Rucahue Sur concentra al menos 4.123 hectáreas; Colonia Santa Fe, en Los Ángeles, totaliza 405 hectáreas; y también en Florida, Puente 7 suma 70 hectáreas.

Por su parte, en medio del trabajo de las autoridades y equipos de emergencia, se hizo un llamado a canalizar la ayuda a través de centros oficiales, debido a la alta congestión en accesos al Biobío.

Conaf reporta más de 42 mil hectáreas afectadas por incendios forestales en el centro-sur del país

El coronel Miguel Aguilar, de la Prefectura Talcahuano, indicó que había un alto flujo vehicular principalmente en la vía que une Concepción con Tomé y Dichato.

Esto último debido a que “mucha gente quiere llegar de manera personal a entregar su apoyo y ayuda, lo que ha complicado la ruta principal”, indicó.

Por lo anterior se han registrado cortes de tránsito y, en paralelo, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, comunicó que se dispuso del Centro de Acopio Isla Rocuant, en Talcahuano, como centro regional para recibir la ayuda.

“Lo que buscamos es poder ordenar, hacer el bien y que la ayuda pueda llegar a todos”, indicó.