    Fiscalía confirma identificación de todas las víctimas fatales por incendios forestales en el Biobío

    Desde la PDI indicaron que más de 650 funcionarios se han distribuido en distintos puntos de la región durante la última semana.

    Javiera Ortiz

    La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó la identificación de 20 víctimas fatales producto de los incendios forestales en la región. Del total de fallecidos, 11 corresponden a la población Ríos de Chile, ocho a Calle Balmaceda y una a Punta de Parra.

    Desde la población Ríos de Chile en el Biobío, la fiscal informó sobre los peritajes realizados durante los últimos días por el Servicio Médico Legal (SML), Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros en el marco de la investigación liderada por el Ministerio Público.

    “Producto de ese trabajo es que hoy hemos podido entregar a la totalidad de los fallecidos del Biobío salvo aquel que fue encontrado producto de este operativo de hoy”, señaló.

    Adicionalmente, Cartagena confirmó que actualmente no existen denuncias por presunta desgracia. “El Ministerio Público del Biobío no tiene presuntas desgracias pendientes, están todas solucionadas” aseguró.

    PDI Valparaíso

    Sobre los peritajes, el jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, Jorge Abatte, señaló que más de 650 funcionarios policiales, tanto investigativos y de análisis, se distribuyeron en distintos puntos de mando en la región del Biobío durante la última semana.

    Abate sostuvo que se llevo a cabo un “trabajo multidisciplinario, profesional, multiagencial” entre las distintas instituciones. El funcionario señaló que quieren “dar cuenta de un trabajo con alta tecnología, drones y equipos especializados”, elementos que contribuyeron al hallazgo e identificación de las personas fallecidas.

    Las investigaciones de la Fiscalía coinciden con las cifras oficiales entregadas por el Ejecutivo tras el Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres del Servicio de Salud (Cogrid), cuyo último balance indicó 21 fallecidos, 20.485 personas damnificadas y 2.364 viviendas destruidas.

    Más sobre:Policia de InvestigacionesFiscalíaBiobíoServicio Médico LegalCarabinerosIncendios

