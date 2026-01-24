SUSCRÍBETE POR $1100
    Autoridades llaman a canalizar ayuda por centros oficiales ante congestión en accesos al Biobío

    El alto flujo de personas que busca llegar directamente a las zonas afectadas ha provocado atochamientos en las principales rutas de acceso, obligando a Carabineros a aplicar desvíos y cortes de tránsito.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Referencial. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Una fuerte congestión vehicular se registra este sábado en las rutas de acceso a Lirquén, en la Región del Biobío, luego de que numerosas personas intentaran llegar de forma directa a entregar ayuda a los damnificados.

    La situación obligó a Carabineros a implementar cortes y desvíos de tránsito, mientras que el Gobierno Regional llamó a canalizar las donaciones a través de centros de acopio oficiales para evitar nuevos atochamientos.

    Desde la Prefectura de Talcahuano, el coronel Miguel Aguilar explicó que el alto flujo de vehículos se concentró principalmente en la vía que une Concepción con Tomé y Dichato.

    “Se nos ha generado bastante congestión vehicular producto de que mucha gente quiere llegar de manera personal a entregar su apoyo y ayuda, lo que ha complicado la ruta principal”, sostuvo.

    En ese sentido, la autoridad policial detalló que se adoptaron medidas de control en los accesos a la zona más afectada, como “varios cortes de tránsito para regular a la gente y los vehículos que ingresan a esta zona cero, en la Ruta Itata con enlace a Concepción”, reiterando el llamado a que “la ayuda sea entregada en los centros oficiales determinados como centros de acopio”.

    En paralelo, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, aseveró que “hemos tenido un problema que tiene que ver con el tránsito hacia los lugares donde están los damnificados”.

    En ese contexto, precisó que “ante una solicitud del contraalmirante de buscar un centro de acopio regional, coordinamos que se dispusiera el Centro de Acopio Isla Rocuant, en Talcahuano".

    “Lo que buscamos es poder ordenar, hacer el bien y que la ayuda pueda llegar a todos”, finalizó.

