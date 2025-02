Conaf sostiene que en algunos sectores de La Araucanía brigadistas no pueden “entrar” para combatir incendios forestales

La directora nacional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aida Baldini, conversó en el programa streaming de La Tercera, Desde La Redacción. sobre los incendios forestales que afectaron a la Región de La Araucanía, indicando que si bien no tienen “grandes problemas” si existen sectores en donde “no se puede entrar definitivamente”.

Baldini fue consultada por los disparos que recibió el helicóptero que combatía los siniestros en la comuna de Collipulli, e indicó que se detectaron dos ataques a este tipo de aeronave. “Ambos en la Araucanía, uno pertenecía, estaba arrendado por una empresa forestal y el que sufrió un atentado estaba arrendado por Conaf”, detalló.

La directora reflexionó que “es muy complejo que ataquen un helicóptero porque obviamente son máquinas que están en ese momento crucial para poder detener el avance del fuego que muchas veces está poniendo en peligro viviendas y vidas sobre todo”.

En esa línea, Baldini explicó que “nosotros tenemos protocolos distintos en La Araucanía. Tenemos en algunos sectores, nos comunicamos con la gente que vive ahí con los pobladores, con las comunidades. Y se informa que vamos a entrar a combatir el incendio, pero en general no te diría que hay grandes problemas. Si en algunos sectores no se puede entrar definitivamente eso es una realidad”.

“No podemos entrar, por ejemplo, tuvimos problemas ahora cerca de Collipulli donde no podíamos meter gente por tierra por donde realmente podíamos detener el fuego, porque el solo uso de las aeronaves no es suficiente para poder decir un incendio lo podemos controlar solo con medios aéreos, un incendio lo tenemos controlado cuando le tenemos hecho la línea perimetral que se hace ya sea con maquinaria o con el trabajo de los brigadistas”, añadió.

Asimismo, la directora de Conaf señaló que esto “viene de años” y que conforme pasa el tiempo han tenido diferentes prácticas. “En algunas podemos meter maquinaria en otras al revés solo podemos meter brigadistas, en otras solo podemos hacer lanzamientos con aviones, ya es parte del trabajo de cómo realmente enfocamos y cómo nos planificamos para lograr el control del fuego en zonas complejas”, ejemplificó.

Dentro de ello, Baldini aseveró que como entidad nunca expondrían a brigadistas y bomberos, señalando que en ocasiones han escuchado disparos en el aire, y que por eso no entrarían en esas áreas. “No hemos sufrido ataques directos de disparos eso lo quiero dejar claro, solamente disparos al aire, pero eso ya es una señal que no podemos exponer a la gente”, planteó.