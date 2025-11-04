Condenan a 10 años de presidio a sujeto que detonó bomba en edificio de Gendarmería

A una pena de 10 años y un día de presidio efectivo fue sentenciado este martes el sujeto que, la madrugada del 27 de diciembre del año 2021, colocó e hizo detonar un aparato explosivo en las afueras del edificio de la Dirección General de Gendarmería, en el centro de Santiago.

Así lo dictaminó el Sexto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, el cual condenó a Aldo Hernández Valdés como autor del delito consumado de colocación, activación y detonación de artefacto explosivo. Además, deberá purgar 61 días de reclusión por el delito de daños.

En tanto, el tribunal decretó la absolución de Hernández Valdés de cargos formulados por el Ministerio Público que lo sindicaban como autor de 16 delitos frustrados de lesiones menos graves a miembros de Gendarmería en el desempeño de sus funciones; de los delitos consumados de daños simples, receptación de vehículo motorizado, posesión o tenencia de armas de fuego convencional y artesanal, explosivos y municiones; cultivo de marihuana; y de los delitos tentados de fabricación y armado de armas hechizas y artefactos explosivos, ilícitos supuestamente cometidos entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, en diversos puntos de la Región Metropolitana.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de Aldo Hernández Valdés para la determinación de su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.

Asimismo, quedó con inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, así como derechos políticos. Además, con inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.

El fallo

En su dictamen, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la madrugada del 27 de diciembre de 2021, “Aldo Matías Sebastiano Hernández Valdés, en compañía de un sujeto no identificado, salió del domicilio ubicado en pasaje Armando García Castillo N°952 de la comuna de El Bosque, a bordo de una motocicleta, llevando consigo un artefacto explosivo conformado por un contendedor metálico cilíndrico con un sistema de activación mecánico compuesto por mecha lenta de fabricación industrial, conteniendo como explosivo una sustancia a base de nitrato de amonio y, a modo de metralla, elementos entre los cuales había proyectiles balísticos de distintos calibres, el que estaba oculto en un bolso de mano".

Agrega que, portando el elemento explosivo, “se dirigieron de manera conjunta en el señalado móvil hasta el exterior del edificio de la Dirección General de Gendarmería de Chile, ubicado en calle Rosas N°1274 comuna de Santiago, en cuyo interior se encontraban funcionarios de la indicada institución. Al llegar al lugar, alrededor de las 02:45 horas, se desplazaron por sobre la vereda, procediendo el sujeto que iba de acompañante del conductor, a colocar y activar el artefacto explosivo que detonó y explosó pocos minutos después que abandonaran el lugar”.

Sin embargo, el fallo descarta que funcionarios de Gendarmería que cumplían funciones al interior del recinto al momento de la explosión, hayan resultado lesionados producto de esta, como afirmaba la investigación.

Si se comprobó que el estallido causó daños en el edificio, a saber “a sus protecciones metálicas, equipos de aire acondicionado, ventanales, cortinas, vidrios divisorios, antepechos, tabique de aluminio, mobiliario, ascendentes a la suma de $11.200.000”.

Hecho en Quintero

El segundo hecho acreditado por el tribunal se registró la mañana del 22 de diciembre de 2022 en la comuna de Quintero, en la Región de Valparaíso.

Ahí, personal de Carabineros hizo ingreso autorizado a una vivienda “correspondiente a uno de los domicilios de Aldo Matías Sebastiano Hernández Valdés, en cuyo interior, sin contar con la autorización correspondiente, mantenía: cartuchos balísticos de diferentes marcas y calibres; un arma de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal o hechiza; 842,9 gramos netos de marihuana elaborada, distribuidos en distintos contendores. Y una plantación de siete plantas del género cannabis de entre 25 centímetros y 1,2 metros de altura”, relata el fallo judicial.

Así, recibió una pena de 5 años y un día de presidio, más el pago de una multa de 40 UTM (cerca de $ 2.780.000), tras ser encontrado culpable de tráfico de estupefacientes, y otros 3 años y un día por posesión o tenencia de arma de fuego de fabricación artesanal o hechiza.

Por la misma causa, Hernández Valdés fue sentenciado a dos penas efectivas de 541 días de presidio por los delitos de posesión o tenencia ilegal de municiones y cultivo de especies del género cannabis (marihuana); más el pago de una multa por este último delito de 40 UTM.