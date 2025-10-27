SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Condenan a 20 años de cárcel a venezolano por homicidio de médico Nicolás Pinochet

El 11 de julio del año pasado, Pinochet García fue hallado sin vida en un sitio eriazo a un costado de la Ruta 5 Norte, en La Serena. Un día después, se logró la captura del imputado. Un segundo sujeto se mantiene prófugo por el hecho.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
El médico Nicolás Pinochet García.

A 20 años de presidio efectivo condenó el Tribunal Oral de La Serena a un sujeto de nacionalidad venezolana, identificado como C.T.A.L., quien fue imputado por el homicidio calificado del médico Nicolás Pinochet García, de 36 años de edad, ocurrido en julio de 2024 en la capital de la Región de Coquimbo.

Cabe recordar que el 11 de julio del año pasado, Pinochet García fue hallado sin vida a un costado de la Ruta 5 Norte, en La Serena. Tras una rápida investigación de la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, se logró al día siguiente la captura del imputado, de 24 años de edad, quien estaba en situación irregular en el país.

En tanto, un segundo sujeto imputado por el crimen permanece prófugo de la justicia.

Así, en su fallo de este lunes, el tribunal dio por acreditado que “aproximadamente a las 1:30 horas del 9 de julio de 2024, en un sitio eriazo ubicado en la Ruta 5 Norte frente a una estación de servicio, en la comuna de La Serena, C.T.A.L. junto a otro individuo, actuando conjuntamente con el fin de darle muerte a la víctima y aumentar deliberadamente el mal causado, lo lesionaron con un elemento contuso en la zona genital y posteriormente con una piedra de gran dimensión en la cabeza, causándole la muerte por un traumatismo craneoencefálico. Antes de retirarse del lugar, dejaron el cuerpo de la víctima atada de pies entre unos matorrales a un costado de un ruco”.

Agrega que en el hecho, además, “se tuvieron por configuradas las circunstancias primera y cuarta, esto es, el obrar sobre seguro gestado y buscado por los agentes, así como el aumento inhumano y deliberado del dolor causado al ofendido”.

Fiscalía: “Se probó un homicidio muy complejo”

Tras valorar el dictamen, el fiscal Nicolás Nicoreanu señaló que la Fiscalía Regional de Coquimbo, con la ayuda de la PDI, logró “probar un homicidio que era muy complejo: se encontró un cuerpo dos días después de ocurridos los hechos en un sitio eriazo, donde no había luz, no teníamos testigos presenciales y, por lo demás, hay un sujeto prófugo”.

La Fiscalía investigó los hechos a través del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y, de acuerdo al persecutor, “hubo un informe pericial bioquímico, con testigos civiles y policías, en un trabajo conjunto de la Fiscalía con la Brigada de Homicidios que fue categórico”.

Al respecto, indicó que con las pruebas conseguidas lograron estipular la culpabilidad de los sujetos en el homicidio y que ambos “pudieron obtener la indefención total de la víctima y que él no pudo pedir auxilio y, por otro lado, también aumentaron de forma inhumana e innecesaria el dolor de la víctima previo a su muerte”.

La pena deberá ser cumplida en forma efectiva y al condenado se le abonarán los 472 días que ha permanecido privado de libertad, comunicó el Tribunal Oral.

Más sobre:JudicialRancaguamédicoNicolás Pinochethomicidiocondena

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Encuesta CEP: cambio de gobierno alienta expectativas económicas y llegan a mayor nivel desde previo al estallido social

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael
Chile

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Portazo de la Suprema a Sabaj: exministra fracasa en su intento por revertir su remoción del Poder Judicial

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba
Negocios

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Encuesta CEP: cambio de gobierno alienta expectativas económicas y llegan a mayor nivel desde previo al estallido social

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto
Tendencias

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

El regreso de 31 Minutos: mira aquí la nueva miniserie con Juan Carlos Bodoque

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache
El Deportivo

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache

El sorpresivo análisis de Fernando Ortiz tras el empate de Colo Colo ante Limache: “Seguimos sumando”

“Ganan sueldos millonarios”: el reproche de los hinchas de Colo Colo tras el empate de Limache

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric
Cultura y entretención

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Protestas anti-China que marcan antesala de cumbre de la APEC en Corea del Sur
Mundo

Protestas anti-China que marcan antesala de cumbre de la APEC en Corea del Sur

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía

Trump descarta presentarse a la Vicepresidencia en 2028 para seguir en la Casa Blanca tras el fin de su mandato

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal