Conductor que dejó caer cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal fue formalizado como encubridor de homicidio

Como encubridor del delito de homicidio fue formalizado el conductor de un camión que dejó caer una caja con el cadáver de una mujer en plena vía pública y frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

El hallazgo del cuerpo se registró la tarde del 8 de marzo. El mal olor alertó a los vecinos de la calle Embajador Gómez.

La víctima corresponde a una mujer chilena de 26 años que mantenía antecedentes por robo.

La investigación del caso se mantiene bajo reserva y está a cargo de la Fiscalía de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana.

El conductor, identificado como Cristian González, de 52 años, fue formalizado este viernes y el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva, lo que fue rechazado por el 6° Juzgado de Garantía de Santiago.

La Fiscalía ECOH apeló y el sujeto se mantiene privado de libertad.

“Muchos antecedentes dan cuenta posiblemente de un homicidio, pero la participación de mi representado, como lo señaló el Ministerio Público, sería secundaria. En cuanto a ello, faltan muchas diligencias investigativas”, planteó el abogado Álvaro Zúñiga, defensor penal público que representa al imputado.

La Corte de Apelaciones de Santiago debe resolver.