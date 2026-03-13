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    Conductor que dejó caer cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal fue formalizado como encubridor de homicidio

    La investigación del caso se mantiene bajo reserva.

    Por 
    José Navarrete
     
    Juan Pablo Andrews
    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Como encubridor del delito de homicidio fue formalizado el conductor de un camión que dejó caer una caja con el cadáver de una mujer en plena vía pública y frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

    El hallazgo del cuerpo se registró la tarde del 8 de marzo. El mal olor alertó a los vecinos de la calle Embajador Gómez.

    La víctima corresponde a una mujer chilena de 26 años que mantenía antecedentes por robo.

    La investigación del caso se mantiene bajo reserva y está a cargo de la Fiscalía de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana.

    El conductor, identificado como Cristian González, de 52 años, fue formalizado este viernes y el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva, lo que fue rechazado por el 6° Juzgado de Garantía de Santiago.

    La Fiscalía ECOH apeló y el sujeto se mantiene privado de libertad.

    “Muchos antecedentes dan cuenta posiblemente de un homicidio, pero la participación de mi representado, como lo señaló el Ministerio Público, sería secundaria. En cuanto a ello, faltan muchas diligencias investigativas”, planteó el abogado Álvaro Zúñiga, defensor penal público que representa al imputado.

    La Corte de Apelaciones de Santiago debe resolver.

    Más sobre:Quinta NormalECOHDelincuenciaSeguridad

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