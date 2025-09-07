Conductora ebria atropella a tres peatones en Santiago: una de las víctimas está en riesgo vital

Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago.

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este domingo en la comuna de Santiago, luego de que una conductora en estado de ebriedad atropellara a tres peatones en la intersección de Avenida Matta con San Francisco.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió mientras las víctimas cruzaban por un paso peatonal habilitado. La mujer al volante, tras el impacto, i ntentó darse a la fuga, pero fue interceptada por civiles que presenciaron el atropello.

La detención se produjo una cuadra más adelante, en la esquina de Avenida Matta con Santa Rosa, luego de que la conductora girara en contra del tránsito.

Según detalló el teniente Álvaro Sepúlveda, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, tanto la conductora, como su acompañante, “se encuentran detenidas, una por conducción en estado de ebriedad y las dos por no prestarle auxilio a la víctima”. Asimismo, se les realizaron exámenes de Alcotest y Narcotest, arrojando el primero un resultado positivo.

Las tres víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde una de ellas permanece internada en condición crítica.