Nacional

Hombre se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en San Bernardo

El hecho ocurrió a plena vía pública de la población Santa Marta.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

Un hombre se encuentra en riesgo vital tras ser atacado a balazos en plena vía pública durante la tarde de este sábado en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas, más específicamente en la población Santa Marta, lugar donde la víctima fue baleado.

Según el fiscal Jorge Cáceres, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), “un sujeto de nacionalidad chilena recibió diversos impactos balísticos que motivaron su traslado al Hospital El Pino, lugar donde está siendo atendido”.

La gravedad de las heridas mantienen al hombre en estado crítico, en riesgo vital.

Carabineros, junto con personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), están trabajando en el caso para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

En ese sentido, el fiscal detalló que “se han empadronado algunos testigos y ahora se está buscando cámaras en el sector, con efecto de poder dar con la dinámica del hecho y ubicar rápidamente a los autores del delito”.

Hasta el momento, no se han registrado detenciones relacionadas con este crimen.

